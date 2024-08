Nederlandse springruiters met invaller Emmen naar olympische landenfinale

De Nederlandse springruiters hebben de finale van de landenwedstrijd op de Olympische Spelen in Parijs bereikt. Een dag voor de kwalificatie werd besloten om niet Willem Greve, maar Kim Emmen in te zetten.

Met haar paard Imagine zette Emmen donderdag een foutloze rit neer. Ook Maikel van der Vleuten, die in 2012 in Londen olympisch zilver won in de landenwedstrijd en in Tokio individueel brons veroverde, bleef foutloos.