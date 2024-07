ANP Janneke Boonzaaijer in actie op het onderdeel dressuur

NOS Sport • vandaag, 16:53 Knappe negende plaats voor amazone Boonzaaijer op eventing

Janneke Boonzaaijer en haar schimmel Champ de Tailleur zijn tijdens het onderdeel eventing als negende geëindigd. De 27-jarige amazone kwam na de onderdelen dressuur, cross country en springen in het fraaie Parc de Versailles tot een totaal van 31,90 strafpunten.

Daarmee deed Boonzaaijer het boven verwachting. Ze zette de beste Nederlandse prestatie op eventing neer sinds de Olympische Spelen van 1932 in Los Angeles.

"Het is nog moeilijk te geloven", reageerde Boonzaaijer na afloop opgetogen. "De puzzelstukjes vielen allemaal achter elkaar."

4:20 Amazone Boonzaaijer kan geluk niet op na knappe negende plaats: 'Moeilijk te geloven'

Het goud werd een prooi voor de Duitser Michel Jung en zijn paard Chipmunk, die 21,80 strafpunten kregen. Zilver ging naar de Australiër Chris Burton met Shadow Man (22,40), brons was voor de Britse Laura Collet en haar paard London (23,10).

De landenwedstrijd werd gewonnen door Groot-Brittannië (91,30), voor Frankrijk (103,60) en Japan (115,80). Nederland eindigde als tiende (165,50).

Handigheidje

Tijdens de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro eindigde Nederland in de landenwedstrijd nog als zesde. Dat het team in Parijs weer aan de start verscheen nadat de kwalificatie voor Tokio 2020 werd gemist, dankte de ploeg aan een handigheidje van de hippische sportbond KNHS.

Tijdens de Europese kampioenschappen in Franse Le Pin-au-Haras, waar de startbewijzen voor Parijs op het spel stonden, werd de 49-jarige bondscoach Andrew Hefferman met zijn paard Gideon aan de equipe toegevoegd. De in Hongkong geboren ruiter nam in 2012 deel aan de Olympische Spelen van Londen. Daar eindigde hij in het individuele klassement als 33ste.

Hefferman eindigde in Le Pin-au-Haras als dertigste in de individuele ranking en hielp Nederland mee bij het behalen van de achtste plek in de teamwedstrijd, die resulteerde in deelname aan Parijs 2024. Op de Spelen in de Franse hoofdstad maakte hij geen deel uit van de ploeg, die naast Boonzaaijer bestond uit Sanne de Jong met haar schimmel Enjoy en Raf Kooremans met de Holsteiner Crossborder Radar Love.

Nederland kent een rijke historie in wat ook wel de triatlon van de paardensport wordt genoemd. Een eeuw geleden, toen de Olympische Spelen ook in Parijs plaatsvonden en de sport nog military heette, was het Dolf van der Voort van Zijp die zich op het onderdeel liet uitroepen tot olympisch kampioen.

Ook met het team werd honderd jaar geleden olympisch goud gehaald. Gerard Pieter de Kruijff, Charles Pahud de Montagnes en Antonius Colenbrander completeerden het Nederlandse kwartet. Vier jaar later, in Amsterdam, was er opnieuw olympisch goud. Toen was het Pahud de Montagnes die de individuele gouden medaille voor zich opeiste.

In 1932 ging de officier in het leger op herhaling en was er in de landenwedstrijd zilver. Met vier gouden medailles op zijn palmares staat Pahud de Montagnes te boek als meest succesvolle Nederlandse olympiër van de twintigste eeuw.