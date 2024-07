Nederland na twee dagen nog met lege handen op Spelen, eerste keer sinds 28 jaar

De laatste keer dat Nederland na twee dagen nog ontbrak op de medaillespiegel was tijdens de Spelen van 1996 in het Amerikaanse Atlanta.

5 dagen wachten op medaille in 1988

Acht jaar daarvoor, in Seoel, duurde het nog langer voor er in het Nederlandse kamp iets viel te vieren. In Zuid-Korea moest de ploeg zelfs tot de vijfde dag wachten tot de eerste medaille begroet kon worden. De zwemsters van de 4x100 vrij eindigden toen als tweede.

De kans is aanwezig dat TeamNL in Parijs ook na morgen nog tegen drie hatelijke nullen op het medailleklassement aankijkt. De judoka Julie Beurskens is in de klasse tot 57 kilogram de enige Nederlandse die een medaille zou kunnen winnen.