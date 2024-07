ANP Puck Pieterse huilt uit bij Jenny Rissveds, de winnares van het brons

NOS Wielrennen • vandaag, 15:39 Lekke band kost mountainbikester Pieterse olympisch zilver, goud Ferrand-Prévot

Puck Pieterse heeft bij de olympische mountainbike-wedstrijd genoegen moeten nemen met een teleurstellende vierde plaats.

Ze lag op koers voor de eerste olympische medaille voor Nederland deze Spelen, maar viel door een lekke achterband toch van het podium. De Nederlandse reed juist soeverein op de tweede plaats, met veertig seconden voorsprong op de groep die streed voor de derde plaats.

Wielwissel in pits

In de vijfde van zeven ronden raakte ze haar volledige buffer kwijt door de lekke band. De wielwissel in de pits duurde vervolgens dusdanig lang, dat ze de aansluiting met de podiumkandidaten verloor en niet meer terug kon komen.

De gouden medaille ging naar Pauline Ferrand-Prévot, die een klasse apart was. Al in de tweede ronde reed ze weg van Pieterse.

ANP Pauline Ferrand-Prévot juicht na haar zege

Nederland was in het verleden succesvol bij het mountainbiken met Bart Brentjens, die in 1996 goud won in Atlanta. Ook veroverde hij in 2004 brons in Athene.

Mathieu van der Poel ging bij de Olympische Spelen van Tokio ook voor goud bij het mountainbiken, maar moest door een vroege valpartij opgeven.

Ferrand-Prévot een klasse apart

Ferrand-Prévot was duidelijk beter dan de rest. Na twee rondes had ze al ruim een halve minuut voorsprong op Pieterse. De gouden droom van de Amersfoortse ging in de ijskast, maar ze stevende wel af op een zilveren medaille.

Haar naaste concurrenten: Jenny Rissveds (Zweden), Laura Stigger (Oostenrijk) en Haley Batten (Verenigde Staten), reden veertig seconden achter haar in de vijfde van zeven rondes. Enkel een valpartij of lekke band kon nog roet in het eten gooien.

Dat was echter precies wat er gebeurde. Door een lekke achterband verloor ze snel haar volledige voorsprong. Ze moest alleen ook nog de pits in, waar ze nog eens een ruime halve minuut verloor door een trage wielwissel.

Ze kwam de baan als zevende weer op en met nog twee rondes te gaan, bleek het podium te ver weg. Pieterse toonde haar strijdlust en steeg nog een aantal plekken, maar moest uiteindelijk genoegen nemen met de vierde plaats.

Terpstra negende

De andere Nederlandse aan het vertrek, Anne Terpstra, reed een stillere wedstrijd. In de openingsfase reed de nummer vijf van Tokio nog in een groep met Rissveds en Batten, maar die gingen te hard voor haar.

Terpstra balanceerde de rest van de wedstrijd rond de tiende plek en eindigde als negende.