Geen Nederlands succes op 100 meter schoolslag: Kamminga slechts zesde, Corbeau achtste

Zwemmer Arno Kamminga heeft op de 100 meter schoolslag een teleurstellende zesde plaats behaald. De vice-olympisch kampioen van Tokio kwam in Parijs niet verder dan 59,32. Caspar Corbeau werd met 59,98 achtste en laatste.

Het goud ging met 59,03 naar de Italiaan Nicolo Martinenghi. Adam Peaty uit Groot-Brittannië en de Amerikaan Nic Fink delen het zilver met 59,05.

De laatste plaats was een hard gelag voor Corbeau. Hij bleef in de strijd om de olympische titel bijna een seconde verwijderd van zijn tijd in de series. Met die 59,04, zaterdag gezwommen in de ochtenduren, zou de in de Verenigde Staten opgegroeide zwemmer zich in de finale hebben verzekerd van een zilveren medaille.

De nederlaag kwam hard aan bij Kamminga, zeker na het zilver van drie jaar eerder in Tokio. "Deze doet pijn. Dit is niet waarvoor ik ben gekomen."

Slecht wilde hij zijn race niet noemen. "Op zich ging het wel lekker, ik groeide echt in de tweede baan. Ik kwam alleen heel slecht uit bij de finish. Dit was een goede race, alleen kwam ik niet goed uit."

Het besef welke kans hij zojuist had laten liggen was in de catacomben van de La Défense Arena nog niet bij Kamminga doorgedrongen. "Alles zat heel dicht bij elkaar, ik had er graag dichter bij gezeten. Iets anders kan ik er nu niet van maken. Al zal de klap vanavond wel komen als ik in bed lig."

Herkansing

Hoe het verder moet? Kamminga hield er met oog op de 200 meter schoolslag, het nummer waarop hij drie jaar geleden eveneens olympisch zilver veroverde, en de estafette zo goed en zo kwaad als dat ging de moed erin. "Incasseren, een dagje rust nemen en dóór."

Net als Kamminga krijgt ook Corbeau een herkansing op de 200 school. "Ik vocht tegen mezelf in het water, waar ik had moeten strijden met mijn tegenstanders", verduidelijkte de zwemmer.

Hij noemde de 100 school een dure les die hij meeneemt naar het nummer dat hem van nature beter ligt. "Ik wilde iets nieuws proberen, waar ik eigenlijk had moeten uitgaan van mijn eigen kracht. Ik viel aan waar ik beter had kunnen vertrouwen op mezelf. Dat ik hier met mijn tijd uit de series op het podium had kunnen staan, doet echt pijn."