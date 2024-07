ANP Coach Mark Faber (l) en zwemmer Arno Kamminga (r)

NOS Sport • vandaag, 06:00 Kamminga zwemt tegen dubieuze Chinezen: 'Had altijd al m'n vraagtekens bij hem' Luuk Blijboom volgt olympisch zwemmen voor de NOS

Al tijden komt zwemtrainer Mark Faber uit principiële overwegingen geen Chinees restaurant meer binnen. Rijst met foe yong hai? Bami met babi pangang? De coach van olympisch schoolslagzwemmer Arno Kamminga eet er uit verzet geen hap van.

Ook Kamminga (28) zelf kan zich de tijd niet heugen dat hij zijn tanden zette in zo'n oosters gerecht. Al heeft dat meer met zijn eigen stringente dieet te maken richting Parijs dan met het ludieke protest van zijn coach. Voor Faber is het een vorm van verzet tegen de gang van zaken rond de 23 Chinese zwemmers die in de aanloop naar de vorige Spelen positief testten op hetzelfde hartmedicijn en desondanks collectief werden vrijgesproken.

Eerlijk speelveld?

Qin Hayang, de wereldrecordhouder op de 200 meter schoolslag, was een van hen. Eerder dit jaar, tijdens de WK in Doha, keek tweevoudig vice-olympisch kampioen Kamminga van een afstand toe hoe een andere Chinees, Dong Zhihao, in de finale teamgenoot Caspar Corbeau van de wereldtitel afhield. Kamminga tikte als zevende aan. Op de 100 meter eindigde hij als vijfde.

AFP Dong Zhihao (m) hield Caspar Corbeau van het goud bij de WK

Kamminga zal in Parijs vermoedelijk een persoonlijk record moeten zwemmen om Hayang en Zhihao op de 200 meter het hoofd te bieden. Of hij deze week in Frankrijk een eerlijk speelveld gaat aantreffen? "Ik hoop van wel."

Een heel lastig onderwerp, noemt Kamminga de kwestie-China. "Ik denk dat er alleen maar verliezers zijn. Of wij zijn verliezers als blijkt dat die gasten echt positief waren bevonden en de uitslag van die testen zijn weggemoffeld. Of zij zijn slachtoffer omdat er daadwerkelijk buiten hun schuld om fouten zijn gemaakt."

Dat laatste gaat er bij Kamminga minder moeilijk in dan het eerste. "Is het bij al die zwemmers inderdaad stuk voor stuk misgegaan in de keuken van hun hotel? Of hebben ze stiekem toch allemaal dezelfde pil gekregen?"

Dit gebeurde er drie jaar geleden Liefst 23 Chinese zwemmers testten in 2021, enkele maanden voor de Olympische Spelen van Tokio, positief op doping. Desondanks deden de zwemmers wel mee in Japan, nadat ze groen licht hadden gekregen van het internationaal dopingagentschap WADA. China behaalde tijdens de laatste Zomerspelen zes zwemmedailles. Het Chinese antidopingbureau Chinada verklaarde dat voedsel uit een besmette hotelkeuken de oorzaak zou zijn geweest van de positieve tests. Chinada wees op de lage concentratie van het verboden hartmedicijn trimetazidine in de urinestalen van de zwemmers. Daardoor kon volgens de Chinezen van bewust dopinggebruik geen sprake zijn geweest. Trimetazidine is een middel dat alleen als pil kan worden ingenomen. Het WADA zegt het verslag van Chinada in 2021 te hebben voorgelegd aan wetenschappelijke en juridische experts. De conclusie was dat er geen bewijs was waarmee de uitleg van de Chinezen kon worden weerlegd. Zodoende werden de positief geteste zwemmers vrijgepleit. Onder anderen de Chinese topzwemmers Zhang Yufei (twee keer goud in Tokio), Wang Shun (één goud, één zilver) en Qin Haiyang (wereldrecordhouder 200 meter schoolslag) testten positief.

"Wij moeten al jaren ieder uur van de dag laten weten waar we ons bevinden om beschikbaar te zijn voor testen. Volgens mij zijn wij in Nederland heiliger dan de paus waar het dopingcontroles betreft. Het is echt een inbreuk op je privacy", zegt Kamminga.

"Maar je accepteert het, omdat je nou eenmaal dat eerlijke speelveld wil. Als je dan hoort dat er Chinezen zijn die positief zijn getest op een verboden middel en daar vervolgens mee weg komen, dan is dat gewoon jammer."

AFP Qin Haiyang (m) en Dong Zhihao (r)

23-voudig olympisch kampioen Michael Phelps zei in de aanloop naar Parijs dat de affaire een potentiële bom legt onder de geloofwaardigheid van de sport en de toekomst van de Olympische Spelen in gevaar brengt.

"Aan zulke uitspraken ga ik mijn vingers niet branden", zegt Kamminga. Hij is wel van mening dat wereldantidopingagentschap WADA boven alle verdenkingen verheven moet zijn. En daar is als gevolg van de afhandeling van de reeks positieve testen van de Chinese zwemmers geen sprake van. "Er mag geen corruptie zijn. Anders klapt de hele boel in elkaar."

"Dit geval leidt tot wel heel veel vraagtekens. Het WADA heeft een onafhankelijk onderzoek ingesteld dat toch niet zo onafhankelijk blijkt te zijn. Daar ga je niet veel mensen mee geruststellen. En dat is jammer."

Zwemtoernooi begint vandaag Kamminga komt vandaag al in actie op de Olympische Spelen. Hij zwemt de series van de 100 meter schoolslag, net als Caspar Corbeau. 's Avonds staan de halve finales op het programma.

"Het liefst race ik in een veld waarin iedereen clean en op z'n allerbest is. Waarin gewoon de allerbeste wint", zegt Kamminga. "Of ik dan goud, zilver, brons of wat dan ook pak, maakt me niet uit. Omdat ik weet dat ik win of word verslagen op basis van mijn klasse. Als blijkt dat er toch valsgespeeld wordt, is dat heel zuur."

Naturel

Ondertussen heeft Kamminga in Parijs wel gewoon af te rekenen met Hayang, een tegenstander die zelfs niet één, maar twee keer tegen de lamp is gelopen.

"Hoe ik naast hem op het startblok sta? Ik had altijd al mijn vraagtekens bij hem, maar zoiets kun je niet hardmaken. En dat gaat je nooit lukken ook. Dus ik ben gewoon respectvol, zonder vrienden met hem te zijn. En denk ondertussen alleen maar: hoe leuk zou het zijn om hem te verslaan als iemand die wél naturel zwemt?"

ANP Arno Kamminga

"Ik ben vooral benieuwd hoe er door het publiek gereageerd gaat worden, mocht hij straks op het olympisch erepodium staan. En hoe degenen reageren die daar naast hem plaatsnemen."

Dilemma

De Nederlandse schoolslagzwemmer spreekt van een dilemma. Wat zou hij doen? Want er is voor hem bovenal ook die andere, onbeantwoorde vraag. "In hoeverre is hij écht schuldig?"

Kamminga is kwaad, maar moet ook verder in een wereld die hij misschien wel helemaal niet kent. "Uiteindelijk komen er straks ook weer wedstrijden in China. Weet jij wat ze daar straks in jouw eten flikkeren als je nu heel hard iets over doping roept? Dat jij dan straks, bij wijze van wraak, na een wedstrijd in hun land ineens positief test. Daar moet ik echt niet aan denken."

