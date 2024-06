Van Liere eindelijk met paard Hermès naar Spelen na 'paspoortgate'

Eindelijk mag Dinja van Liere met haar paard Hermès N.O.P. naar de Olympische Spelen. Het paspoort van haar toppaard is nu wel in orde. Bij de vorige Spelen in Tokio stond Hermès ingeschreven als Duits paard. Volgens de reglementen moeten paarden de nationaliteit hebben van het land waarvoor de ruiter uitkomt; Van Liere moest toen een ander paard kiezen.