Van Liere en Hermès vergroten kans op Spelen met winst bij CHIO Rotterdam

Amazone Dinja van Liere heeft met een sterk optreden de kür op muziek gewonnen bij het 75ste CHIO in Rotterdam. Van Liere kwam op haar toppaard Hermès N.O.P. in het Kralingse Bos tot een score van 87,830%, een persoonlijk puntenrecord.

Afgelopen donderdag was de amazone ook al de sterkste bij de Grand Prix. Zevenvoudig olympisch kampioene Isabell Werth (op Wendy de Fontaine) werd tweede, Emmelie Scholtens (op Indian Rock) legde beslag op de derde plaats.

Over 34 dagen beginnen de Olympische Spelen in Parijs en ook al zijn de vier Nederlandse combinaties op de dressuur nog niet bekend, Van Liere kan wel uitgaan van een optreden in de tuinen van Versailles.