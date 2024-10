ANP Quinten Timber

NOS Voetbal • vandaag, 17:09 Priske kan beschikken over Timber en Ueda en kent zijn klassiekers: 'Dit is een grote wedstrijd'

Feyenoord kan woensdagavond in de Klassieker tegen Ajax beschikken over Quinten Timber en Ayase Ueda. Volgens trainer Brian Priske heeft de training vandaag uitgewezen dat de middenvelder en de spits fit genoeg zijn voor het duel dat om 18.00 uur begint.

Timber viel afgelopen zondag na het maken van de 0-2 tegen FC Utrecht uit met een kwetsuur aan zijn enkel. Ueda miste de wedstrijd in de Galgenwaard helemaal door een blessure.

"Het zijn voor Quinten twee goede dagen geweest na onze zege in Utrecht:" zegt Priske. "Zijn herstel is voorspoedig verlopen gisteren. Hij is een professional, zorgt goed voor zijn lichaam. Hij is klaar voor de wedstrijd tegen Ajax, net als Ueda."

Grote wedstrijd

Hij mag dan uit Denemarken komen, je hoeft Priske niet uit te leggen dat de Klassieker tussen Feyenoord en Ajax in Nederland meer dan zo'n maar een voetbalwedstrijd is.

"In Denemarken weten we ook dat dit een grote wedstrijd is", zegt Priske, "al is het altijd anders wanneer je er vanaf de buitenkant met wat afstand naar kijkt. Er hebben Denen voor Ajax en Feyenoord gespeeld, die dit hebben meegemaakt. Dit is een grote wedstrijd, dat weet iedereen in Europa."

Priske heeft zin in de Klassieker. De training eerder op de dag werd begeleid door Feyenoord-supporters die met gezang en vuurwerk de spelersgroep nog even een hart onder de riem wilden steken.

"Het is geweldig om de steun van de supporters te ervaren. Ik kijk enorm uit naar deze wedstrijd. Dat heb ik altijd gehad bij de derby's met de clubs waar ik heb gewerkt, De emoties, de spanning die dan loskomt, het zijn altijd geweldige wedstrijden."

AFP Brian Priske

De Deen maakte dat de afgelopen twee seizoenen al mee toen hij het als trainer van Sparta Praag op moest nemen tegen stadgenoot Slavia Praag.

Op de vraag of die rivaliteit te vergelijken is met de Klassieker in Nederland, antwoordt Priske: "Dat is lastig. Het zijn andere landen, met een andere voetbalgeschiedenis. De Kuip is ook twee keer zo groot dan de stadions in Praag. Uitverkocht huis, de enorme druk. Ik verwacht dat het morgen een kraker wordt. Ook al staan er maar gewoon drie punten op het spel, dit is meer."

Het is aan hem en zijn staf om de spelers er zoveel mogelijk "een gewone wedstrijd" van te laten maken. Priske: "Het is onze taak de jongens kalm en gefocust te laten blijven. Wat er allemaal omheen gebeurt, is voor de supporters en de liefhebbers die van dit soort wedstrijden willen genieten. Wij moeten ons daar niet in laten meeslepen, om te voorkomen dat je daardoor misschien verliest."

Favorietenrol

De Rotterdammers zijn na een moeizame start in vorm, maar Priske weigert zich met zijn ploeg in de favorietenrol te laten duwen. "Daar ben ik niet mee bezig. Het is iets voor de supporters en de media, om de wedstrijd nog groter te maken dan ie al is. Ik ben vooral bezig met hoe we spelen en het resultaat na negentig minuten."

Priske geeft toe dat het lastig is om zijn team voor te bereiden op het treffen met Ajax, waar zijn collega Francesco Farioli zijn elftal steeds weer in aan andere samenstelling het veld in stuurt.

"Ik zeg niet dat het eenvoudig is, toch hebben we een aardig beeld hoe Ajax wil spelen. Maar het belangrijkste is hoe wij zelf spelen, hoe wij druk zetten en eruit komen als we de bal hebben veroverd. In de nabespreking besteden we altijd meer tijd aan ons eigen spel en minder aan de tegenstanders."

Feyenoord-Ajax bij de NOS De aftrap van Feyenoord-Ajax is woensdag om 18.00 uur. De wedstrijd is te volgen via een liveblog op NOS.nl en de NOS-app en is in zijn geheel te beluisteren in een extra uitzending van Langs de Lijn En Omstreken op NPO Radio 1. Meteen na de wedstrijd is online een korte samenvatting te zien. Een langere is te zien om 22.30 uur op NPO 3.