Pro Shots

NOS Voetbal • vandaag, 14:14 Oppermachtig Feyenoord zet sterke vorm door met winst op FC Utrecht

Feyenoord heeft zondag de sterke vorm doorgezet met een soevereine overwinning op FC Utrecht. In een stijf uitverkochte Galgenwaard won de ploeg van Brian Priske met 0-2, dankzij knappe doelpunten van Julián Carranza en Quinten Timber.

Het was op voorhand het duel van twee nog ongeslagen ploegen in de eredivisie. De verrassende nummer twee in de competitie Utrecht stond zes punten voor op Feyenoord. Het elftal van Ron Jans beleefde zelfs de beste seizoenstart in de clubhistorie. Van de eerste acht duels eindigden er zeven in winst.

Toch was de thuisploeg gewaarschuwd na de imponerende vertoning van de Rotterdammers woensdag in Portugal, waar Feyenoord in de Champions League met 1-3 van Benfica won.

Misschien juist wel daarom was het Utrecht dat de schroom van zich afgooide en na het eerste fluitsignaal flink druk zette en aanviel. Grote kansen leverde dat echter niet op. En ja, toen Feyenoord zich voor het eerst bij het Utrechtse doel meldde, was het direct raak.

Linksback Hugo Bueno gaf een fijne indraaiende voorzet, waarna Carranza de bal alleen maar binnen hoefde te lopen. De Argentijnse aanvaller, deze zomer transfervrij overgekomen van Philadelphia Union, verving de geblesseerde Ayase Ueda.

Pro Shots Carranza draagt zijn doelpunt op aan Holden Trent

De 24-jarige aanvaller stroopte zijn Feyenoord-tenue omhoog en toonde op zijn ondershirt de tekst 'Rest in peace Holden', een boodschap ter nagedachtenis aan de overleden Holden Trent. De Amerikaanse doelman overleed gisteren op 25-jarige leeftijd. Carranza en Trent speelden vorig seizoen samen in Amerika.

Blessures

Priske was door blessures genoodzaakt een aantal wijzigingen door te voeren in zijn opstelling. Zo posteerde de Deen de 18-jarige Givairo Read en Thomas Beelen in de verdediging. Ook Jordan Lotomba was namelijk geblesseerd en Gernot Trauner kreeg rust, wellicht met het oog op het inhaalduel met Ajax, komende woensdag.

FC Utrecht probeerde van alles in de zoektocht naar de gelijkmaker, maar kon niet echt een vuist maken. Ook niet met Taylor Booth op rechtsbuiten, die de voorkeur boven Ole Romeny kreeg.

0:35 Timber doet oude club Utrecht pijn met bekeken afstandsschot

Feyenoord was simpelweg beter en stelde vlak na rust orde op zaken. Middenvelder Timber kreeg alle ruimte om vanaf 20 meter uit te halen. De Oranje-international plaatste de bal keurig in de rechter hoek. Het was alweer de vierde treffer van het seizoen voor de aanvoerder.

Priske wisselde belangrijke krachten als Antoni Milambo, Ibrahim Osman en Bueno, waarna de wedstrijd voortkabbelde. Vlak voor tijd werd het Utrechtse publiek nog even wakker geschud door een knap doelpunt van invaller Noah Ohio. Maar de spits stond volgens de VAR buitenspel en dus werd het niet meer spannend.

Enige smetje voor Feyenoord was het uitvallen van Timber in de blessuretijd. Hij leek door zijn enkel te gaan, maar kon wel op eigen kracht naar de kant om gewisseld te worden. Het is nog onduidelijk of hij komende woensdag De Klassieker kan meespelen tegen Ajax in de Kuip.