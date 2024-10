NOS Voetbal • vandaag, 15:33 Ajax-trainer Farioli test Berghuis voor Klassieker en waakt voor te veel emoties

Ajax-trainer Francesco Farioli hoopt woensdag in de Klassieker tegen Feyenoord weer te kunnen beschikken over Steven Berghuis. "We testen hem zo op de training. Het zou kunnen dat hij meegaat", zegt de Italiaanse coach op de persconferentie daags voor de wedstrijd.

Berghuis staat al twee maanden aan de kant met een blessure. Trainer Farioli hoopte dat hij zondag al kon terugkeren voor het duel met Willem II, maar na de training van zaterdag besloot hij toch geen risico met zijn spelmaker te nemen.

Voor Kristian Hlynsson, Sivert Mannsverk en Gastón Ávila komt de uitgestelde uitwedstrijd tegen Feyenoord nog te vroeg.

2:32 Ajax-trainer Farioli waakt voor te veel emoties in Klassieker: 'Hoofd koel houden'

Farioli staat morgenavond voor het eerst langs het veld bij de Klassieker Feyenoord-Ajax. Ondanks zijn nog korte periode in Nederland, voelt de Italiaanse Ajax-trainer aan alles dat het een speciale wedstrijd is.

"Van wat ik heb gehoord van iedereen binnen de club en de supporters is dat deze wedstrijd voor ons allemaal net iets meer betekent, maar we moeten ook koel in ons hoofd blijven", aldus Farioli op de persconferentie. "We moeten de emoties op afstand houden."

Pro Shots

Vanaf het moment dat de speelkalender gepubliceerd is, hoort Farioli al regelmatig het woord 'Feyenoord' voorbijkomen in Amsterdam. Maar de Italiaanse coach wilde lange tijd nog niet aan de Klassieker denken. Oorspronkelijk stond de wedstrijd voor 1 september op het programma, maar het duel werd uitgesteld vanwege een politieactie.

Speciale waarde

Farioli: "We moeten stap voor stap, wedstrijd per wedstrijd kijken. En nu is het wel het moment om het erover te hebben. Het blijft gewoon een wedstrijd waar je drie punten kunt winnen, alleen wel met een speciale waarde."

De Italiaanse trainer die morgen langs de lijn staat bij Ajax schroomt ook niet om terug te kijken naar vorig seizoen, toen beide Klassiekers ruim verloren werden door de Amsterdammers: het werd 0-4 in Amsterdam en 6-0 in Rotterdam.

"Dat was heel pijnlijk", aldus Farioli. "Het is de diepste pijn die je kan hebben als voetballer of supporter van Ajax en die pijn mag er zijn. Als we het erover hebben, zeg ik altijd 'wij' in plaats van 'jullie', ondanks dat ik toen nog niet op de bank zat."

Feyenoord-Ajax bij de NOS De aftrap van Feyenoord-Ajax is woensdag om 18.00 uur. De wedstrijd is te volgen via een liveblog op NOS.nl en de NOS-app en is in zijn geheel te beluisteren in een extra uitzending van Langs de Lijn En Omstreken op NPO Radio 1. Meteen na de wedstrijd is online een korte samenvatting te zien. Een langere is te zien om 22.30 uur op NPO 3.