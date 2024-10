EPA LA Dodgers-slagman Freddie Freeman slaat al in de eerste inning toe

Dodgers, met opnieuw een excellente Freeman, zetten Yankees op 3-0 achterstand

Los Angeles Dodgers is hard op weg de droom van New York Yankees, de recordkampioen die het al sinds 2009 zonder titel moet doen, ernstig te verstoren. Ook wedstrijd drie in de World Series werd gewonnen (2-4), waardoor de honkballers uit LA nog maar één zege nodig hebben om het kampioenschap voor zich op te eisen.

De clash in het Yankee Stadium begon nog wel zo feestelijk voor het thuispubliek, dat de ceremoniële eerst worp van voormalig Yankee-captain Derek Jeter met gejuich begroette. De stemming sloeg echter al snel om toen Freddie Freeman in de eerste inning de bal meteen wegmepte voor een homerun met één man aan boord: 0-2.

Die ene man was Shohei Ohtani, de Japanse vedette die in de vorige wedstrijd uitviel met een schouderblessure maar nu toch weer van de partij was en met een opzettelijke vier wijd op het eerste honk was gekomen.

EPA Shohei Ohtan begroet Freddie Freeman op de thuisplaat

Hij was er dus van dichtbij getuige van hoe Freeman geschiedenis schreef: de 35-jarige slagman was na Hank Bauer (1958) en Barry Bonds (2002) pas de derde speler die in de eerste drie wedstrijden in de World Series een homerun mocht bijschrijven.

Vijfde homerun op rij

Het was voor Freeman zelfs al zijn vijfde World Series-wedstrijd op rij waarin hij de bal over de hekken had geslagen. In dienst van Atlanta Braves was hij in 2021 ook al succesvol geweest in de laatste twee duels met Houston Astros. Met zijn reeks van vijf evenaarde Freeman de prestatie van George Springer voor Houston (vier in 2017 en één in 2019).

De hoop voor de Yankees op een eerste zege in de best-of-seven-serie vervloog nog meer nadat Mookie Betts in de derde en Enrique Hernandez in de zesde inning een ploeggenoot hadden binnengeslagen. Er waren zelfs al toeschouwers huiswaarts gekeerd toen Alex Verdugo met een homerun in de negende inning voor twee tegenpunten zorgde.

Die opleving kwam te laat om de Yankees nog echt in de wedstrijd terug te brengen.