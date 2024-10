EPA Shohei Ohtani

NOS Sport • vandaag, 09:30 World Series tussen Dodgers en Yankees: droomfinale met smaakmakers Ohtani en Judge

De World Series tussen Los Angeles Dodgers en New York Yankees, die vannacht in Los Angeles beginnen, is de droomfinale van het Amerikaanse honkbalseizoen waar de fans jaren op hebben gewacht. Liefst 43 jaar, om precies te zijn.

De twee meest prestigieuze clubs van het Amerikaanse honkbal staan voor de twaalfde keer tegenover elkaar in de eindstrijd, maar dat gebeurde voor het laatst in 1981. Het affiche van 2024 met slagkanonnen Shohei Ohtani en Aaron Judge, dit seizoen samen goed voor 112 homeruns, is om van te watertanden.

New Yorks onderonsje

Tot 1958 was het een New Yorks onderonsje als de Yankees en de Dodgers elkaar in de World Series troffen. Daarna verhuisden de Dodgers van de New Yorkse wijk Brooklyn naar Los Angeles. In de vier keer dat ze daarna nog in de finale tegenover elkaar stonden, wonnen beide teams twee keer.

Winnaar bepaald in best-of-seven-serie De Major League Baseball (MLB), de Amerikaanse profcompetitie, wordt als de sterkste honkbalcompetitie ter wereld beschouwd. De World Series is de grote finale tussen de kampioen van de American League (dit seizoen New York Yankees) en National League (Los Angeles Dodgers). Om de winnaar te bepalen, wordt een best-of-seven-serie gespeeld. De ploeg die als eerste vier wedstrijden wint, is kampioen.

De Dodgers en de Yankees zijn twee van de succesvolste clubs aller tijden. Geen ander team stond vaker in de World Series dan deze twee honkbalgrootmachten; de Yankees tot nu toe 40 keer, de Dodgers 21 maal. De Yankees zijn recordhouder met 27 kampioenschappen, de Dodgers wonnen 7 maal.

Legendarische spelers

Beide clubs hebben tal van legendarische spelers voortgebracht die de honkbalgeschiedenis in alle opzichten kleur hebben gegeven.

Bij de Yankees is dat bijvoorbeeld het fenomeen Babe Ruth, die overkwam van aartsrivaal Boston Red Sox om zijn nieuwe werkgever in 1923 aan de eerste titel te helpen. Of Joe di Maggio, die zijn hele carrière bij de Yankees speelde en negen keer de World Series won, maar misschien nog wel bekender werd door zijn huwelijk met filmdiva Marilyn Monroe.

AFP Marilyn Monroe en Joe di Maggio

De Dodgers gaven Jackie Robinson in 1947 de kans om als eerste honkballer van Afro-Amerikaanse afkomst zijn kunsten in Major League te vertonen, een baanbrekende gebeurtenis in die tijd in Amerika. Mede dankzij het talent van Robinson pakten de Dodgers, toen nog spelend in Brooklyn, in 1955 hun eerste kampioenschap.

Judge tegen Ohtani

Ook in de twee teams die het nu in de World Series tegen elkaar opnemen, spelen legendes in wording - al ze het al niet zijn.

Aaron Judge (32) van de Yankees geldt al jaren als een van de allerbeste slagmensen in het Amerikaanse honkbal. In 2022 passeerde hij met 62 homeruns als eerste de grens van 60 homeruns in één seizoen sinds Barry Bonds (73) en Sammy Sosa (64) in 2001. Die twee deden dat in een periode dat veel spelers anabole steroïden gebruikten om hun prestaties te bevorderen.

EPA Aaron Judge

Judge is bezig aan zijn beste seizoen ooit. Behalve 58 homeruns sloeg hij ook de meeste punten binnen (144). Dat deed hij met een slaggemiddelde van liefst .322, wat betekent dat van elke 3 slagbeurten van Judge er (bijna) 1 een honkslag oplevert.

Shohei Ohtani (30) van de Dodgers doet niet voor hem onder. Het Japanse wonderkind, overgekomen van stadgenoot Los Angeles Angels, baarde dit seizoen opzien met 54 homeruns, gepaard aan 59 gestolen honken.

Dat is een niet eerder vertoonde combinatie van slagkracht en snelheid op de honken. Nooit eerder lukte het een speler om in één seizoen 50 homeruns te slaan én 50 honken te stelen. Om een idee te geven hoe hoog Amerikanen die prestatie inschatten: de bal van de homerun die Ohtani de '50-50 status' bezorgde, is deze week voor 4 miljoen euro geveild.

EPA Shohei Ohtani

Overigens mogen de Yankees blij zijn dat Ohtani zijn andere kwaliteit - hij is ook van de beste werpers - dit seizoen niet kan etaleren, omdat hij nog revalideert van een elleboogoperatie. Bij het slaan heeft de Japanner daar geen last van.

Hoge ticketprijzen

Judge en Ohtani krijgen beiden voor het eerst de kans om de World Series te winnen. Voor de Yankees van Judge wordt dat hoog tijd, want die staan al sinds 2009 droog. De Dodgers pakten hun laatste titel in 2020. Dat deden ze toen als gevolg van de coronapandemie op neutraal terrein in Texas, waar het stadion noodgedwongen maar voor een kwart vol zat.

Yankee Stadium en Dodger Stadium zullen dit keer tot de laatste stoel bezet zijn. De gemiddelde ticketprijs ligt op 1.573,69 euro, het hoogste gemiddelde ooit. Zoveel hebben de fans hebben er voor over om deze droomfinale te aanschouwen.