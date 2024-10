Kamin-Oncea-Imagn Images Dodgers-catcher Will Smith springt in de armen van werper Blake Treinen

NOS Sport • vandaag, 07:11 Dodgers langs Mets naar World Series, droom komt uit voor sterspeler Ohtani

Los Angeles Dodgers heeft zich vannacht geplaatst voor de World Series door in de zesde wedstrijd van National League Championship definitief afstand te nemen van New York Mets. De Dodgers strijden om de titel met New York Yankees, dat zich een dag eerder al verzekerde van een plekje in de World Series.

Daarmee krijgt het Amerikaanse honkbalseizoen de gedroomde ontknoping: een strijd tussen supersterren Shohei Ohtani (LA Dodgers) en Aaron Judge (NY Yankees).

Net als Judge mag ook Ohtani zich opmaken voor zijn eerste World Series. De 30-jarige Japanner speelde vijf jaar voor de Los Angeles Angels maar bereikte nooit de play-offs. Mede om prijzen te winnen koos hij voor een lucratieve overstap naar de stadsgenoot.

Droom

"Het doel was om hier te komen", zei hij na het bereiken van de World Series. "Het is waar ik mijn hele leven van heb gedroomd. Eindelijk mag ik op dit podium spelen, winnen is mijn volgende doel."

Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images Shohei Ohtani viert feest in de Dodgers-kleedkamer

De statistieken van Ohtani waren dit jaar ongekend: 54 homeruns en 59 gestolen honken. Nooit eerder lukte het een honkballer om in het reguliere seizoen meer dan 50 in beide categorieën bij elkaar te spelen.

Tegen de Mets, die het verrassend ver schopten in de play-offs, trok de grootmacht uit Los Angeles de best-of-7-series met 4-2 naar zich toe.

In de zesde wedstrijd leidden de Mets na de eerste inning, daarop volgden zes runs van de machtige Dodgers. Die voorsprong kwam niet meer in gevaar en de Dodgers wonnen met 10-5, waarmee de totale productie in zes wedstrijden tegen de Mets op liefst 46 runs kwam.

Yankees-Dodgers

De finalisten van het MLB-seizoen wonnen dit jaar beiden hun divisie en treffen elkaar voor de twaalfde keer in de World Series. De laatste keer was in 1981. De Dodgers, ooit opgericht in Brooklyn, verruilden New York 65 jaar geleden voor Los Angeles en jagen op hun achtste titel.

De Yankees hebben, zoals een recordkampioen (27 titels) betaamd, de meeste onderlinge confrontaties in de World Series gewonnen: 8 om 3. Vrijdag wordt de eerste van maximaal zeven wedstrijden gespeeld in Los Angeles.