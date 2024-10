EPA Los Angeles Dodgers vieren feest na de overwinning op San Diego Padres.

NOS Sport • vandaag, 09:19 Dodgers maken einde aan titeldroom Padres: seizoen Bogaerts en Profar voorbij

Los Angeles Dodgers is in de Major League Baseball tot de finale doorgedrongen in de National League. Het sterrenensemble versloeg in het beslissende vijfde play-offduel San Diego Padres met 2-0 en won de serie met 3-2.

In de finale van de National League stuiten de Dodgers nu op New York Mets. Voor Jurickson Profar en Xander Bogaerts, de laatste twee vertegenwoordigers van het Nederlandse koninkrijksteam in de play-offs, zit het seizoen er daarmee op.

Japanse werpers

Met Yoshinobu Yamamoto (Dodgers) en Yu Darvish (Padres) begon het gevecht in Los Angeles met twee geboren Japanners op de heuvel. Yamamoto won: hij stond slechts twee hits toe.

Ook de worpen van Darvish (drie hits) werden amper geraakt door de slagmensen van de Dodgers, maar hij kreeg wel homeruns van Enrique 'Kike' Hernández en Teoscar Hernández om zijn oren.

De gevreesde Padres-slagman Luis Arráez wist maar tot één honkslag te komen. Ook Profar (0 uit 3) en Bogaerts (0 uit 2) konden het verschil niet maken.

EPA Xander Bogaerts kon geen potten breken in de serie tegen Los Angeles Dodgers.

De Dodgers nemen het zondagnacht al in eigen huis op tegen de Mets in de eerste wedstrijd van opnieuw een best-of-five-serie. Maandagnacht is pas het eerste duel in de American League.

Daarin ontvangt New York Yankees Cleveland Guardians of Detroit Tigers. Die twee clubs spelen later vandaag hun vijfde en beslissende duel.

De World Series, waarin de winnaars van de National League en de American League om de titel strijden, beginnen (in principe) om 25 oktober.