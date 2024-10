Reuters Freddie Freeman (rechts) juicht met zijn teamgenoten

NOS Sport • vandaag, 09:36 LA Dodgers wint ook tweede finaleduel met Yankees, maar ziet Ohtani uitvallen

De honkballers van Los Angeles Dodgers hebben ook het tweede duel in de World Series gewonnen. New York Yankees werd in Los Angeles met 4-2 aan de kant gezet.

Zaterdag wonnen de Dodgers al met 6-3. De ploeg die als eerste vier overwinningen bemachtigt, is kampioen. De Dodgers zijn daardoor twee zeges verwijderd van het kampioenschap.

De strijd is echter nog verre van gestreden. In de nacht van zondag op maandag reizen de teams van Californië naar New York, om vanaf de nacht van maandag op dinsdag de wedstrijden af te werken in het Yankee Stadium.

De recordkampioen uit New York staat al sinds 2009 droog en snakt naar een zege. De fans uit New York kunnen in ieder geval niet wachten. Kaartjes voor de volgende wedstrijd worden doorverkocht voor meer dan 900 Amerikaanse Dollar.

Dominante Dodgers

In Los Angeles deden de Dodgers wat ze moesten doen: een vroege voorsprong pakken in het duel. Dat deden ze zelfs met vier homeruns. Freddie Freeman, die het eerste treffen met een grandslamhomerun had beslist, was een van de Dodgers die de bal de tribunes injoegen. Met een 4-1 voorsprong leek er niets aan de hand.

Tot sterspeler Shohei Ohtani, de man van 700 miljoen, ineens uitviel vanwege een blessure aan de linkerschouder. Even werd het publiek stil.

Reuters Shohei Ohtani haakt geblesseerd af

Manager Dave Roberts had echter bemoedigende woorden na de wedstrijd. "We gaan vanavond en morgen nog wat tests doen en dan weten we hopelijk snel meer. Maar hij kon zijn schouder redelijk goed bewegen, dus we hebben goede hoop. Laten we niet te veel speculeren totdat we de uitslag van de scans hebben."

De Yankees kwamen na de afwezigheid van de Japanner nog iets dichterbij, maar konden de achterstand niet meer overbruggen en verloren ook het tweede duel.