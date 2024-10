Reuters Freddie Freeman viert de winst

NOS Sport • vandaag, 08:44 LA Dodgers wint eerste finaleduel van Yankees, Freeman schrijft historie

Los Angeles Dodgers heeft het eerste duel met New York Yankees in de World Series, de finale van het honkbalseizoen in de MLB, gewonnen: 6-3. Freddie Freeman schreef in de tiende inning historie.

De Dodgers, die in 1958 verhuisden van Brooklyn naar Los Angeles, en de Yankees troffen elkaar al elf keer in de strijd om de titel, in 1981 voor het laatst. Alleen was de laatste finale tussen de twee meest prestigieuze clubs van het Amerikaanse honkbal al 43 jaar geleden.

Met acht zeges zijn de Yankees tot nu toe superieur.

Grandslamhomerun

Het spannende duel in LA draaide uit op een verlenging en daarin kwam New York op 3-2.

De Dodgers kregen daarna lopers op de honken, slagkanon Shohei Ohtani ging uit en met alle honken bezet en twee man uit beëindigde Freeman als eerste speler een World Serie-duel met een grandslamhomerun.

'Best of seven'

De Dodgers komen zo op een 1-0 voorsprong in de World Series. De strijd is nog niet gestreden, want het gaat om een best-of-seven-serie. Het eerste team dat vier wedstrijden wint, is kampioen.