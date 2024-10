EPA Mark Rutte

NOS Nieuws • vandaag, 17:21 • Aangepast vandaag, 17:50 NAVO-baas Rutte: Noord-Koreaanse troepen in Russische grensregio Koersk

NAVO-chef Rutte bevestigt dat Noord-Koreaanse militairen door Rusland worden ingezet in de Russische grensregio Koersk, waar Oekraïne in augustus een offensief begon en een aantal dorpen bezet houdt.

Op het NAVO-hoofdkwartier in Brussel waarschuwde Rutte dat de inzet van Noord-Koreaanse militairen in de grensregio Koersk een "aanzienlijke escalatie in de illegale oorlog van Rusland" betekent.

De secretaris-generaal van de NAVO noemt de inzet van Noord-Koreaanse troepen een "bedreiging voor zowel de veiligheid in de Indo-Pacific als voor de Euro-Atlantische veiligheid". Hij roept Rusland en Noord-Korea op om de acties onmiddellijk te staken, omdat de aanwezigheid van Noord-Koreaanse troepen in Rusland ook de vrede tussen Noord- en Zuid-Korea ondermijnt.

Militaire technologie

Daarbij verwijst Rutte naar de Noord-Koreaanse wapenleveranties aan Rusland. Algemeen wordt aangenomen dat de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un miljoenen artilleriegranaten en ballistische raketten aan Rusland heeft geleverd. De Verenigde Staten en Oekraïne zeggen dat die ook zijn ingezet op het slagveld in Oekraïne.

Volgens experts krijgt Noord-Korea in ruil voor wapens en manschappen de beschikking over militaire technologie van het Russische leger die het zelf niet heeft. Ook krijgt het land vermoedelijk grote sommen geld en belangrijke grondstoffen als olie en aardgas die Rusland rijk is.

Satellietbeelden

Al enige tijd doen berichten de ronde dat Noord-Koreanen Russische militairen gaan bijstaan in de oorlog tegen Oekraïne. Amerikaanse en Zuid-Koreaanse inlichtingendiensten leverden als bewijs satellietbeelden waarop te zien zou zijn dat Noord-Koreaanse militairen zich op militaire bases in het oosten van Rusland bevinden.

Volgens het Amerikaanse ministerie van Defensie bevinden zich op dit moment 10.000 Noord-Koreaanse militairen in Rusland. De VS zegt informatie te hebben dat die eenheden over enkele weken klaar zijn om op Oekraïens grondgebied te vechten.

Het Kremlin noch Noord-Korea heeft bevestigd dat troepen meevechten met het Russische leger. Op de BRICS-top in Rusland gaf de Russische president Poetin vorige week donderdag een ontwijkend antwoord op een vraag of er inderdaad Noord-Koreaanse troepen in Rusland zijn.

NAVO-correspondent Kysia Hekster: "Rutte sprak slechts twee minuten, ruimte voor vragen was er niet. Terwijl er veel vragen te stellen zijn. Want wat moet het antwoord zijn op de escalatie? Hoe moet er gereageerd worden op deze 'gevaarlijke uitbreiding van de Russische illegale oorlog' in Oekraïne waar de nieuwe secretaris-generaal van de NAVO voor waarschuwde? Het zijn vragen waar de militaire alliantie mee worstelt. Eerder al zei de Franse president Macron dat hij niet wil uitsluiten dat er westerse militairen naar Oekraïne zouden gaan. En ook in het oosten van het bondgenootschap, uit landen die grenzen aan Rusland, klinken dit soort geluiden. Andere landen zijn fel tegen. Nu er troepen uit Noord-Korea ingezet worden in Rusland en mogelijk ook in Oekraïne zal deze discussie ongetwijfeld opnieuw oplaaien, al dan niet publiekelijk. De NAVO wordt steeds verder op de proef gesteld, het is aan Rutte om de komende tijd de 32 bondgenoten op één lijn te krijgen met een reactie."

NAVO-chef Rutte noemt de inzet van Noord-Koreaanse troepen een teken van wanhoop van het Kremlin, omdat er inmiddels meer dan 600.000 Russische militairen zijn omgekomen of gewond geraakt.

Offensief in Koersk

Het Oekraïense leger viel in augustus de Russische grensregio Koersk binnen. Bij de verrassingsaanval wisten de Oekraïners in korte tijd tientallen dorpen en 1300 vierkante kilometer land te bezetten.

Het offensief in de streek duurt inmiddels drie maanden en na een snelle opmars is het tij nu gekeerd. Het front schuift elke dag een beetje op in het nadeel van Oekraïne. De Russen hebben de afgelopen maanden zeker 40 procent van het terrein terugveroverd.

NOS Situatie op 15 oktober 2024