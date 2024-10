Minister Brekelmans: zeker 1500 Noord-Koreaanse militairen in Rusland

Ook Nederland heeft nu de bevestiging dat Noord-Korea militairen naar Rusland heeft gestuurd. Al enige tijd doen berichten de ronde dat Noord-Koreanen Russische militairen gaan steunen in de oorlog tegen Oekraïne en diverse landen hebben daarover hun zorgen uitgesproken. Het Nederlandse kabinet sloot zich daar eerder bij aan.

Minister Brekelmans van Defensie zei vanochtend voor de vergadering van het kabinet dat zeker 1500 Noord-Koreaanse militairen in Rusland zijn gearriveerd. Hij verwacht dat die eerst in de regio Koersk worden ingezet en daarna misschien op andere plekken. Volgens Brekelmans gaat het vooral om speciale eenheden van het Noord-Koreaanse leger. Brekelmans wilde niet zeggen "hoe wij dat hebben weten te achterhalen".

Al veel sancties tegen Noord-Korea

De minister sprak van een duidelijke escalatie door Rusland en Noord-Korea samen, die hem grote zorgen baart: "We hebben dit in deze omvang niet eerder gezien." Volgens Brekelmans betekent dit dat Oekraïne niet alleen tegen Rusland, maar ook tegen Noord-Korea vecht en dat het Westen "een passend antwoord" moet geven.

Hij zei dat Nederland daarover overlegt met de bondgenoten. Brekelmans erkende dat het ingewikkeld is om met maatregelen tegen Noord-Korea te komen: "Iedere mogelijke sanctie die je kunt bedenken, is al tegen Noord-Korea ingesteld. Maar het Westen zal heel duidelijk het signaal moeten afgeven dat we dit veroordelen en onacceptabel vinden. Het kan niet zo zijn dat andere landen mee gaan vechten met Rusland."