Lidwien Gevers/NOS Demonstranten op de campus van de Radboud Universiteit in Nijmegen

NOS Nieuws • vandaag, 13:07 Betogers universiteit Nijmegen volgen lezing geweigerde Khatib via livestream

In Nijmegen wordt een demonstratie gehouden tegen het verbieden van een lezing door de pro-Palestijnse activist Mohammed Khatib. De demonstratie is georganiseerd door Nijmegen Encampment, een activistische studentenbeweging.

Ongeveer honderd demonstranten zijn samengekomen bij het Spinozagebouw en lopen vanaf die plek naar een veld op de campus van de Radboud Universiteit. Daar is de lezing van de omstreden Khatib via speakers te volgen.

Hij zou vandaag spreken op de universiteit, maar het kabinet verbood de voorman van de pro-Palestijnse organisatie Samidoun naar Nederland te komen. Samidoun is een internationale beweging die zegt op te komen voor Palestijnse gevangenen.

Lof voor 7/10

Khatib steunt terreurorganisatie Hamas en noemde de gedode Hamas-leider Yahya Sinwar "een voorbeeld van een leider die op het slagveld stierf terwijl hij de Gazanen verdedigde" Ook prees hij wat er op 7 oktober 2023 gebeurde. Hij noemde dit "een normaal antwoord van een bevolking die sinds 2006 wordt belegerd en die sinds 1948 onder koloniaal bewind leeft".

Volgens inlichtingendiensten heeft Samidoun banden met het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina, dat in Nederland op de lijst van terroristische organisaties staat. Minister Faber van Asiel en minister Van Weel van Justitie stelden in een verklaring dat "deze man tot een organisatie behoort die steun uitspreekt voor verschillende terroristische organisatie." In de uitleg van de ministers staat dat "voor het zaaien van haat en verheerlijking geen plek in Nederland is".

Premier Schoof wil dat het Openbaar Ministerie gaat kijken naar een verbod van Samidoun, zei hij enkele weken geleden. Het kabinet kijkt ook of het mogelijk is de organisatie in EU-verband te verbieden.

'Inperking vrijheid van meningsuiting'

Tegenstanders van het besluit van de ministers vinden dit een inperking van de vrijheid van meningsuiting. Khatib zelf noemde het besluit van het kabinet racistisch en zei vorige week tegen Nieuwsuur tegen de beslissing in beroep te gaan. Hij vindt dat er geen juridische basis is om hem de toegang tot het land te ontzeggen.

Faber en Van Weel benadrukken dat de vrijheid van meningsuiting een groot goed is en dat het "ook best mag schuren", maar dat dat dan wel binnen de democratische waarden moet blijven.

In juni was Khatib ook uitgenodigd bij de universiteit. Toen grepen de burgemeester van Nijmegen Bruls en het bestuur van de universiteit in vanwege de veiligheid en de kans op onrust. Hij mocht niet spreken in het universiteitsgebouw, maar op een parkeerplaats.

Khatib woont sinds 2010 in Brussel als vluchteling met een verblijfsstatus. In België loopt een procedure om hem tot ongewenst vreemdeling te verklaren.