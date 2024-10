ANP Leden van Samidoun bij een demonstratie in Berlijn voor vrijlating van Palestijnse gevangenen, mei 2023

NOS Nieuws • vandaag, 20:32 Kabinet hoopt op snel besluit van het OM over verbod van pro-Palestijns Samidoun

Minister van Justitie en Veiligheid Van Weel gaat in gesprek met het Openbaar Ministerie over het verbieden van de pro-Palestijnse organisatie Samidoun. Dat heeft premier Schoof gezegd op zijn wekelijkse persconferentie na vragen van de NOS.

"Ik hoop dat het OM dit snel in behandeling kan nemen." Ook kijkt het kabinet naar de mogelijkheid om de organisatie in EU-verband te verbieden.

Het kabinet geeft hiermee gehoor aan een wens van de Tweede Kamer. Die nam deze week een motie aan om Samidoun op de nationale sanctielijst terrorisme te zetten. PVV, VVD, NSC, BBB, CDA en ChristenUnie stemden voor de motie van SGP en JA21.

Verboden in Duitsland

Samidoun, die volgens inlichtingendiensten is verbonden met het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina (PFLP), is in Duitsland al verboden. Dit vanwege openlijke steun aan buitenlandse terreurorganisaties als Hamas, het verheerlijken van terreur en het verspreiden van antisemitisme.

De PFLP wordt in Nederland door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) gezien als een terroristische organisatie.

"Ik zou niemand in Nederland aanraden om zich te verbinden aan deze organisatie", zegt Schoof. "De verheerlijking van terroristische organisaties heeft niets te maken met opkomen voor de rechten van de Palestijnen." De premier, zelf voormalig NCTV, zegt dat de Duitse ervaringen worden meegenomen in het gesprek met het OM.

Tegen Israël

Samidoun is een internationale organisatie die zich in verschillende landen uitspreekt tegen de staat Israël en pleit voor vrijlating van alle Palestijnse gevangenen. Sinds 7 oktober vorig jaar, de dag van de Hamas-terreuraanslagen in Israël, is de organisatie in veel landen aanwezig bij allerlei pro-Palestina-demonstraties.

Op de vraag of het kabinet de organisatie zelf niet kan verbieden antwoordt Schoof dat het aan het OM is om aan de rechter voor te leggen of een wettelijk verbod mogelijk is en nodig. Dat kan als de organisatie "werkzaamheden verricht die in strijd zijn met de openbare orde", zo staat in artikel 2:20 van het Burgerlijk Wetboek.

Leden van Samidoun waren het afgelopen jaar ook in Nederland betrokken bij verschillende demonstraties, zoals bij universiteiten. En ook afgelopen maandag bij de herdenkingsbijeenkomst en demonstraties in Amsterdam. Volgens Schoof is er door burgemeesters, politie en justitie rekening gehouden met de aanwezigheid van Samidoun.

Toenemend antisemitisme

Schoof was maandag met een aantal ministers en PVV-leider Wilders, VVD-leider Yesilgöz en BBB-leider Van der Plas bij de herdenking in de Rav Aron Schuster Synagoge in Amsterdam. "Indrukwekkend", zegt hij vandaag.

Diezelfde dag liep in Amsterdam een betoging van pro-Palestijnse betogers uit de hand. 322 mensen werden aangehouden, nadat ze politiebevelen niet hadden opgevolgd, er geweld was gebruikt tegen de aanwezigen op een pro-Israël manifestatie en er flyers waren uitgedeeld waarin Hamas werd bejubeld.

Alle arrestanten zijn inmiddels vrij, maar het OM onderzoekt nog of er personen worden vervolgd. "In de driehoek van Amsterdam wordt echt nagedacht of er strafrechtelijk moet worden opgetreden", zegt de premier.

Er zijn terechte zorgen over toenemend antisemitisme, vindt Schoof. Het kabinet organiseert daarom nog dit jaar een themadag over het bestrijden van antisemitisme.