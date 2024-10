Samidoun Europe Mohammed Khatib

NOS Nieuws • vandaag, 08:56 • Aangepast vandaag, 09:19 Kabinet houdt komst spreker pro-Palestijnse organisatie Samidoun tegen

Het kabinet houdt de komst van Mohammed Khatib van de omstreden pro-Palestijnse organisatie Samidoun naar Nederland tegen. Hij zou maandag in Nijmegen spreken op uitnodiging van medewerkers van de Radboud Universiteit, maar minister Faber van Asiel heeft samen met haar collega Van Weel van Justitie besloten dat hij niet welkom is.

"De organisatie Samidoun, waar deze man toe behoort, spreekt steun uit voor verschillende terroristische organisaties, vraagt om de vrijlating van terroristen en noemt het plegen van terroristische aanslagen verzet. Voor het zaaien van haat en verheerlijking is absoluut geen plek in Nederland", staat in een verklaring van de ministers.

'Radicaliserend effect'

Faber en Van Weel begrijpen de onrust die is ontstaan over het spreken van Khatib en zeggen dat hij geweld tegen Israël legitimeert, vergoelijkt en verheerlijkt, waaronder geweld door organisaties die op de terrorismelijst van de Europese Unie staan: "Hij spreekt ook actief steun uit voor terroristische organisaties. Deze uitspraken kunnen een radicaliserend effect hebben. Deze conclusies hebben ertoe geleid dat voor een weigering is gekozen."

Faber en Van Weel benadrukken dat de vrijheid van meningsuiting een groot goed is en dat het "ook best mag schuren", maar dat dat dan wel binnen de democratische waarden moet blijven.

Sanctielijst

Eerder zei Van Weel al dat hij onderzocht of de komst van Khatib kon worden voorkomen. Hij noemde het bezoek toen niet wenselijk, maar hij wist toen nog niet of er ook wettelijk iets tegen te doen was. Die knoop hebben de ministers inmiddels dus doorgehakt.

Het kabinet steunt een Duits voorstel om Samidoun op de Europese sanctielijst te plaatsen, waardoor bijvoorbeeld tegoeden kunnen worden bevroren. Verder wil Van Weel van het Openbaar Ministerie en de inlichtingendiensten horen hoe ze omgaan met Samidoun en soortgelijke organisaties. "Hierbij is het altijd aan het OM en de diensten zelf om een afweging te maken."