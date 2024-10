ANP Een Samidoun-vlag bij een demonstratie in Duitsland, 2023

NOS Nieuws • vandaag, 16:46 Kabinet onderzoekt komst van Samidoun-spreker naar Nijmeegse universiteit

Het kabinet onderzoekt of de komst van Samidoun-spreker Mohammed Khatib naar Nederland mag doorgaan. Dat bevestigt minister Van Weel van Justitie en Veiligheid aan de NOS. De in België woonachtige Khatib houdt komende maandag een spreekbeurt in Nijmegen op uitnodiging van medewerkers van de Radboud Universiteit.

Khatib was in juni ook uitgenodigd bij de universiteit. Toen grepen de burgemeester van Nijmegen Buls en het bestuur van de universiteit in vanwege de veiligheid en de kans op onrust. Hij mocht niet spreken in het universiteitsgebouw, maar op een parkeerplaats.

Aanhangers van de internationale organisatie Samidoun hebben in meerdere landen deelgenomen aan studentenprotesten en manifestaties waarbij de terroristische aanval op 7 oktober 2023 van Hamas op Israëlische burgers werd toegejuicht.

'Niet wenselijk'

Volgens inlichtingendiensten is Samidoun verbonden met het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina (PFLP), dat onder andere in Nederland op de lijst van terroristische organisaties staat.

"Als u het mij vraagt vanuit de inhoud dan vind ik het bezoek niet wenselijk", zegt Van Weel. "Maar de tweede vraag is of we daar wettelijk iets aan kunnen doen in dit geval, en dat antwoord heb ik nog niet."

Op dit moment kijken de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en de Immigratie- en Naturalisatiedienst IND ernaar. Er wordt bijvoorbeeld gekeken of eerdere uitspraken van Khatib via het Nederlands recht strafbaar zijn en of er kans is op ordeverstoringen.

Ordeverstoringen

"Al die factoren die gaan we wegen", zegt Van Weel. "Laten we ervan uitgaan dat hij nu niet ineens komt met een boodschap van verbinding, want dat hebben we tot nu toe niet gezien. En het zaaien van verdeeldheid is iets waar ik persoonlijk ook tegenin ga."

In België onderneemt het kabinet stappen om de vluchtelingenstatus van de Palestijn Khatib in te trekken omdat de veiligheidsdiensten hem omschrijven als haatprediker. Duitsland, Canada en de VS hebben Samidoun om deze reden en vanwege nauwe banden met het PFLP verboden.

Academische vrijheid

Vandaag schreef een groep studenten en medewerkers een open brief aan het college van bestuur van de Radboud Universiteit met de oproep Khatib te weren. "Een podium bieden aan een extremistische haatprediker heeft niets te maken met academische vrijheid en staat een respectvolle dialoog in de weg", schrijven ze. De Radboud Universiteit heeft nog niet op vragen van de NOS gereageerd.

De Tweede Kamer heeft het kabinet opgeroepen de organisatie ook in Nederland te verbieden. Van Weel is hier ook mee bezig. "Daar tussendoor loopt de komst van deze spreker naar de Radboud Universiteit. Dat gaan we, zoals bij elke buitenlandse bezoeker, beoordelen."

Complotdenker

Het komt vaker voor dat het kabinet na adviezen het besluit neemt om een buitenlands persoon te weren. Dat gebeurde eerder bijvoorbeeld met twee Turkse ministers en verschillende imams.

In oktober 2022 werd de complotdenker David Icke in Nederland door het toenmalige kabinet geweigerd. Hij zou komen spreken op een demonstratie in Amsterdam. De aankondiging alleen al leidde tot onrust, oordeelde de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Er werd een heftige tegendemonstratie verwacht.