vandaag, 15:56 Ook Hamas bevestigt nu dood van leider Sinwar

Hamas heeft bevestigd dat de leider van de groepering, Yahya Sinwar, is gedood. Israël claimde gisteren hem uitgeschakeld te hebben bij een operatie in de Gazastrook, maar nu melden hooggeplaatste leden van Hamas dat ook.

In een verklaring omschrijft de militante groepering Sinwar als een held die "opklom tot heldhaftige martelaar, die oprukte en zich niet terugtrok, met zijn wapen zwaaide en het bezettingsleger frontaal aanviel". Sinwar wordt gezien als het brein achter de terroristische aanslagen van 7 oktober 2023, waarbij meer dan 1200 burgers en militairen in Israël werden gedood en zo'n 250 mensen werden ontvoerd.

De plaatsvervangend chef van het politieke bureau van Hamas, Khalil al-Hayya, liet op televisie weten dat hij rouwt om de dood van de "martelaar" Sinwar. Hij voegde daaraan toe dat Hamas niet van plan is om de gijzelaars vrij te laten, voordat Israël stopt met de aanvallen op de Gazastrook en zijn troepen terugtrekt. Hayya is namens Hamas de belangrijkste onderhandelaar bij de gesprekken over een staakt-het-vuren en een gijzelaarsdeal.

De hoop op de vrijlating van de gijzelaars is bij Israël juist toegenomen. Premier Netanyahu zou gisteravond in een telefoongesprek met de Amerikaanse president Biden gezegd hebben dat de dood van Sinwar de mogelijkheid kan bieden voor een gijzelaarsdeal. Het Witte Huis spreekt vandaag van een unieke kans om een staakt-het-vuren rond te krijgen, aangezien Washington vindt dat Sinwar daarvoor het grootste obstakel was.

Een ander hooggeplaatst Hamas-lid, Bassem Naim, noemt de dood van Sinwar "pijnlijk en verontrustend", maar zegt dat de terreurbeweging "uiteindelijk zal zegevieren". "Het lijkt erop dat Israël gelooft dat het doden van onze leiders het einde betekent van onze beweging en de strijd van het Palestijnse volk. Ze kunnen geloven wat ze willen. Dit is niet de eerste keer dat ze dat zeggen", aldus Naim.

Midden-Oosten-correspondent Daisy Mohr sprak Naim in maart in Qatar, waar hij onderhandelde namens de militante organisatie:

De Iraanse minister Araghchi van Buitenlandse Zaken zegt dat Sinwar "moedig heeft gestreden tot het einde". Hij was een "bron van inspiratie voor alle verzetsstrijders in de regio, zowel Palestijnen als niet-Palestijnen", aldus Araghchi.

Hezbollah zegt in een verklaring dat de Hamas-leider "het Amerikaanse project en de zionistische bezetting tegemoet trad" en daarvoor zijn leven gaf. De Libanese militante groepering spreekt zijn steun uit voor het Palestijnse volk.

Per toeval

Het lijkt erop dat Sinwar woensdag min of meer per toeval werd gedood in een gebouw in Rafah. Het Israëlische leger zou een gebouw beschoten hebben omdat het daar meerdere Hamas-militanten had gezien. Toen het gebouw later werd geïnspecteerd, bleek dat een van de doden sterke gelijkenissen vertoonde met Sinwar. Gisteren kon Israël dat na identificatie bevestigen.

Dat is opmerkelijk, omdat inlichtingendiensten ervan uitgingen dat Sinwar zich diep in de ondergrondse Hamas-tunnels schuilhield. Als de verklaringen kloppen, bevond de Hamas-leider zich op het moment van de aanval bovengronds.

Hamas heeft vooralsnog nog geen nieuwe leider aangewezen. Het lijkt er volgens de onafhankelijke denktank Institute for the Study of War niet op dat dit snel zal gebeuren, omdat Hamas onder grote druk staat in de Gazastrook. Verwacht wordt dat in de eerste fase de militaire taken en verantwoordelijkheden opgesplitst zullen worden onder verschillende commandanten.

