Vossen gehuldigd voor 600ste duel, maar trainer houdt hem op de bank: 'Puur tactisch'

Samen met zijn dochters stond Jelle Vossen zaterdag op het veld voor de wedstrijd van zijn club Zulte Waregem tegen Francs Borains. Het was namelijk feest voor de 35-jarige Vossen, die zijn 600ste profwedstrijd zou gaan spelen.

Vlak voor het thuisduel in de Challenger Pro League, het tweede niveau in België, kreeg Vossen bloemen en een mooi ingelijst shirt cadeau. Op dat shirt stond het nummer 600, maar na de wedstrijd stond Vossen alsnog op 599 wedstrijden. Trainer Sven Vandenbroeck, oud-speler van De Graafschap en Roda JC, hield de routinier namelijk het hele duel naast zich op de bank.

"De beslissing om Vossen op de bank te laten starten was puur tactisch", legde de trainer uit aan Het Nieuwsblad.

"De club was blijkbaar al een poosje bezig met die voorbereidingen maar ik hoorde dat pas woensdag en toen had ik al mijn tactische voorbereiding klaar. Dit komt allicht ook wel hard aan bij hem en zijn entourage."

Gelijkspel

Vossen zal dus nog even langer moeten wachten op zijn jubileumwedstrijd. Mogelijk komt die er wel op dinsdag, want dan krijgt Zulte Waregem in het bekertoernooi eersteklasser FCV Dender op bezoek.