Kuijt gaat week voor derby opnieuw onderuit: zevende verlies op rij voor Beerschot

Dirk Kuijt heeft met Beerschot opnieuw verloren in de Belgische competitie. De Nederlandse trainer speelde thuis tegen Sint-Truiden en werd met 0-3 afgedroogd.

Dit is de zevende verliespartij op rij voor Kuijt, die enkel in de eerste competitieronde een punt wist te pakken. Beerschot staat nu stijf onderaan, met drie punten achterstand op Cercle Brugge, dat voorlaatste staat en twee wedstrijden minder gespeeld heeft.

Sint-Truiden, ook geen hoogvlieger, kwam al na negen minuten op voorsprong via Shono Taniguchi. In de slotfase maakte Hervé Matthys nog een eigen doelpunt, waarna Ryotaro Ito de wedstrijd in het slot gooide met de derde goal van de wedstrijd.