Kuijt zakt met Beerschot naar laatste plaats en wijst naar VAR: 'Onrechtvaardig'

"Of ik hiervan baal? Ik wil het niet hebben over balen, ik wil het hebben over onrechtvaardigheid", zei Kuijt na de wedstrijd tegen Belgische media.

'Makkelijke' rode kaart

Plat kreeg in eerste instantie geel, maar door het ingrijpen van de VAR kreeg de speler toch een rode kaart. "De beslissing was allesbepalend. En daar heb ik moeite mee. Mijn gevoel van onrechtvaardigheid heerst."

"Ik begrijp werkelijk niet waarom de VAR ingrijpt. De VAR is in het leven geroepen om beslissingen te nemen die wij niet zien. Dan vraag ik me af: zitten er in de VAR-room wel mensen die het voetbal goed lezen? En is het dan ook een hulpmiddel?"