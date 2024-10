AFP Kamala Harris op het podium met Michelle Obama

NOS Nieuws • vandaag, 12:03 Michelle Obama waarschuwt voor 'gevaren' Donald Trump

De Amerikaanse oud-presidentsvrouw Michelle Obama heeft op een verkiezingsbijeenkomst in Michigan nadrukkelijk gewaarschuwd voor de "gevaren" die een stem voor de Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump met zich meebrengt.

Het was voor het eerst dat Obama aantrad in de campagne van Kamala Harris. Ze is mateloos populair bij de achterban van de Democraten en haar optreden komt op een moment dat Harris er in de peilingen steeds minder goed voor staat, zeker in de zeven zogenoemde swing states waar de verkiezingsuitslag waarschijnlijk bepaald zal worden. Michigan, waar Harris negen dagen voor de verkiezingen een minimale voorsprong heeft op Trump, is één van die belangrijke staten.

Obama leverde felle kritiek op Trump en zijn "overduidelijke geestelijke aftakeling". "Hopelijk vergeven jullie me mijn frustratie dat sommigen ervoor kiezen om Trumps totale onkunde te negeren, terwijl ze wonderen verwachten van Kamala bij elke stap die ze zet."

Oprechte angst

Meestal houdt Obama zich op de vlakte als het om politieke onderwerpen gaat, maar gisteravond trok ze dus alle registers open. Ze sprak haar "oprechte angst" uit dat Trump het recht op abortus zal terugdraaien als hij weer aan de macht komt en waarschuwde dat een keuze voor Trump zelfs dodelijke consequenties kan hebben.

Voorstanders van abortus wijzen erop dat de ingreep soms nodig is bij vrouwen die levensbedreigend ziek zijn. "Ik maak me er grote zorgen over dat zo veel mensen in de leugens trappen van lui die helemaal niets geven om onze belangen", zei Obama.

Ook maakte ze gehakt van Trumps aankondiging dat hij de zorgverzekering die onder president Obama werd ingevoerd grotendeels zal uitkleden. "Dit heeft aan alle kanten gevolgen voor de gezondheid van vrouwen. Wij vrouwen zijn het slachtoffer van jouw waanzin."

Vrede in Midden-Oosten

Trump zelf was gisteravond ook in Michigan, waar hij zich richtte op de grote gemeenschap met een Arabische of islamitische achtergrond. Die is fel op het Israëlische optreden in Gaza. Trump speelt daarop in door te stellen dat hij de oorlog zal beëindigen en vrede zal stichten in het Midden-Oosten, overigens zonder uit te leggen hoe hij dat denkt te doen.

