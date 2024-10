AFP Het kantoor van The Washington Post

NOS Nieuws • vandaag, 22:05 Washington Post kiest voor het eerst in 36 jaar geen kant bij de verkiezingen

Voor het eerst sinds 1988 steunt de Amerikaanse krant The Washington Post niet openlijk een presidentskandidaat. In een opiniestuk zegt uitgever Will Lewis dat de krant daarmee "teruggaat naar zijn wortels".

Maar journalisten van The Washington Post delen anoniem dat het gaat om een besluit van eigenaar Jeff Bezos, die steun voor de Democratische presidentskandidaat Harris zou hebben willen tegenhouden.

De krant hield zich tientallen jaren afzijdig bij verkiezingen, tot het Watergate-schandaal in de jaren 70. Hooggeplaatste leden van de Republikeinse partij waren betrokken bij de inbraak in het hoofdkwartier van de Democratische partij in Washington plaatsten daar afluisterapparatuur, wat uiteindelijk leidde tot het aftreden van president Nixon. De krant betuigde in 1976 openlijk steun aan de Democratische kandidaat en latere president Jimmy Carter.

In de verkiezingen daaropvolgend bleef de krant in opiniestukken openlijk steun betuigen aan verschillende kandidaten, met uitzondering van 1988. Tijdens de strijd tussen de Republikeinse George Bush sr. tegen de Democratische Michael Dukakis sprak de krant zich niet uit voor een van beiden.

'Daad van lafheid'

De krant spreekt doorgaans steun uit aan Democratische kandidaten, zoals in 2020 nog voor Joe Biden. Deze verkiezingen zou dat ook gebeuren, zeggen medewerkers anoniem in een stuk in hun eigen krant. Een artikel over steun voor Harris lag al klaar, maar mocht niet worden gepubliceerd. Dat besluit kwam van de eigenaar van de krant, multimiljardair Jeff Bezos.

Voormalig hoofdredacteur van de krant Martin Baron noemt het een daad van "lafheid". Binnen de redactie leidt het besluit ook tot spanningen. Critici vrezen dat de terughoudendheid komt door eerdere dreigementen van Trump, die gezegd heeft wraak te zullen nemen op kritische media.

Ook zou het te maken hebben met het feit dat Bezos en Lewis banden onderhouden met conservatieve prominenten en de Republikeinse partij.

Los Angeles Times

Volgens uitgever Lewis is er geen sprake van een tactische zet. "Dit past bij de waarden van The Post, en waar de krant altijd voor heeft gestaan."

Eerder deze week wilde The Los Angeles Times in een opiniestuk ook steun betuigen aan kandidaat Harris. Ook bij die krant hield de eigenaar, biotechmagnaat en miljardair Patrick Soon-Shiong, het stuk tegen. Daarop besloot de chef van de opinieredactie op te stappen.

Vandaag kondigden nog twee journalisten van The Los Angeles aan op te stappen. Een van hen, Robert Greene, zegt "diep teleurgesteld" te zijn in het besluit. "Zeker omdat een van de kandidaten, Donald Trump, vijandig staat tegenover journalistieke principes."