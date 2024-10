AFP Gates was afgelopen juli in Frankrijk

Bill Gates steunt Harris met 50 miljoen dollar, ook Obama en Springsteen in actie

Bill Gates, een van de rijkste mensen ter wereld, heeft in besloten kring gezegd dat hij onlangs ongeveer 50 miljoen dollar heeft gedoneerd aan een non-profitorganisatie die de campagne van Kamala Harris steunt. Dat meldt The New York Times op basis van bronnen uit de directe omgeving van de Microsoft-oprichter.

"Ik steun kandidaten die zich inzetten voor het verbeteren van de gezondheidszorg, het verminderen van armoede en het bestrijden van klimaatverandering in de VS en de rest van de wereld", zegt Gates tegen de Amerikaanse krant.

In die reactie sprak hij niet openlijk zijn steun uit voor Harris. "Ik heb een lange geschiedenis van samenwerking met leiders uit het hele politieke spectrum", zei hij, "maar deze verkiezing is anders, want die heeft een ongekende betekenis voor Amerikanen en de kwetsbaarste mensen ter wereld."

Het was waarschijnlijk niet de bedoeling dat deze donatie bekend zou worden, want Gates doneerde de miljoenen aan Future Forward. Die organisatie hoeft de namen van haar donoren niet bekend te maken.

Obama en Springsteen

Naast Gates dragen ook voormalig president Obama en rocklegende Bruce Springsteen hun steentje bij aan de campagne van Harris. De komende dagen sluiten zij zich bij haar aan in Atlanta en Philadelphia, steden in de voor de verkiezingen belangrijke staten Georgia en Pennsylvania.

Springsteen speelt waarschijnlijk donderdag een aantal nummers in Atlanta. Obama zal een speech geven. Het is de eerste keer dat Harris en Obama tijdens deze campagne samen in actie komen. Komende maandag zijn Springsteen en Obama in Philadelphia.

Obama speechte gisteren al op een campagnebijeenkomst in de staat Wisconsin

In de VS is het gebruikelijk dat beroemdheden hun steun uitspreken en zelfs campagne voeren. Van onder meer Taylor Swift, Pink, Oprah Winfrey, George Clooney en Stevie Wonder is bekend dat ze Harris steunen. Aan de kant van Trump staan onder andere Hulk Hogan, Kid Rock en Russell Brand.

'Politiek opsluiten'

President Biden was gisteren in New Hampshire om campagne te voeren. Daar zei hij dat Trump een bedreiging is voor de democratie en "politiek" moet worden opgesloten.

Trump was ondertussen bij een campagnebijeenkomst in North Carolina. Daar zei hij onder andere dat hij rente op autoleningen fiscaal aftrekbaar wil maken als de auto in de VS is geproduceerd. Ook noemde hij Harris "lui" en "een stom iemand".

Harris zelf gaf interviews in Washington aan diverse media. In het interview met NBC News zei Harris dat het land "absoluut" klaar is voor een vrouw als president.

Inmiddels hebben al zeker 15 miljoen kiesgerechtigden hun stem vervroegd uitgebracht voor de verkiezingen. De officiële verkiezingsdag is 5 november.