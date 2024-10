NOS Sport • vandaag, 05:33 Badmintonster Piek had last van onverwachte keuze Tabeling: 'Viel rauw op mijn dak'

2:55 Badmintonner Tabeling gaat verder zonder vaste partner Piek: 'Heeft pijn gedaan'

Badmintonners Robin Tabeling en Selena Piek zijn er in geslaagd om de finale te bereiken van de Dutch Open, hun laatste kunstje in het gemengde dubbelspel. "Al viel Robins keuze om zonder mij door te gaan wel rauw op mijn dak", vertelt Piek.

Tabeling kondigde in juni immers aan te stoppen als topsporter. Maar daar kwam hij later op terug toen zich een nieuwe kans voordeed. Hij gaat dubbelen met de Deense Alexandra Bøje. Piek had vlak na Tabelings besluit om te stoppen ook gekozen voor een topsportpensioen. "Voor mij was het: of door met Robin, of niet", vertelde ze eerder.

Bij de Dutch Open gaat ze daar dieper op in. "Ik heb er flink last van gehad. We hebben een gesprek gehad waarin we bespraken hoe we onze periode samen zouden afsluiten. Gelukkig stond deelname aan dit toernooi niet ter discussie voor Robin. Dat viel wel enigszins mee."

ANP Selena Piek (links) en Robin Tabeling op de Olympische Spelen in Parijs

Toch bleef het voor Piek een harde klap na ruim vijf jaar samenspel. "Het heeft even pijn gedaan en het heeft ook wel even geduurd voordat ik er goed over kon praten."

Voor Tabeling was het daardoor ook een vreemde periode. "Ik heb geprobeerd aan Selena uit te leggen dat er een wereld van verschil zit tussen badmintonnen in Denemarken en Nederland en dat ik daar heel veel vrijheid krijg. Net als financiële hulp."

Tijdelijke oplossing

Juist vanwege het gebrek aan vrijheid besloot Tabeling te stoppen. Hij was soms veertig weken per jaar weg van huis en miste zijn vriendin. "In eerste instantie was mijn reactie op de Denen dan ook: nee. Toen ging ik toch over het aanbod nadenken en dat met mijn vriendin bespreken. Uiteindelijk deden we het toch."

Tabeling is een tijdelijke oplossing voor Bøje. Haar vaste partner Mathias Christiansen is namelijk voor een jaar geschorst nadat er fouten zijn aangetroffen in zijn whereabouts.

Zondag 27 oktober spelen Tabeling en Piek nog één keer met elkaar. In de finale van de Dutch Open hopen ze hun carrière in het gemengd dubbelspel met een titel af te sluiten.

Finale Dutch Open bij NOS Zondag 27 oktober zijn de finalerondes van de Dutch Open live te zien bij de NOS via een livestream die om 11.00 uur begint. Piek en Tabeling spelen hun finale om 16.30 uur, die wedstrijd is naast de stream ook live te zien op NPO1.