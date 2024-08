AFP Robin Tabeling

NOS Sport • vandaag, 10:36 Badmintonner Tabeling komt terug van besluit en gaat toch door

Badmintonner Robin Tabeling bergt z'n rackets toch nog niet op. De 30-jarige Tabeling, die eerder had gezegd zijn loopbaan na de Olympische Spelen in Parijs te beëindigen, gaat alsnog door omdat hij een nieuwe partner in het gemengd dubbelspel heeft gevonden.

Tabeling vormde de afgelopen jaren een koppel in het gemengd dubbel met Selena Piek, met wie hij in Parijs al in een vroeg stadium werd uitgeschakeld. Hij gaat nu een duo vormen met de Deense Alexandra Bøje.

Met Piek, die wel is gestopt met badmintonnen op topniveau, was Tabeling ook present op de Spelen in Tokio en won hij in 2023 goud bij de Europese Spelen in het Poolse Krakau.

Verbaasd

"Ik ben zelf ook nog een beetje verbaasd over deze nieuwe samenwerking", laat Tabeling weten, "omdat ik echt dacht mijn laatste toernooien gespeeld te hebben. Desondanks heb ik er veel zin in en ben ik heel benieuwd hoe het gaat zijn op de baan met Alexandra."

Bøje zat verlegen om een nieuwe partner, omdat haar vaste dubbelpartner Mathias Christiansen mogelijk een schorsing wacht nadat er fouten zijn ontdekt in zijn 'whereabouts'. Die whereabouts zijn nodig voor eventuele dopingcontroles buiten wedstrijden om.

In juni ging Tabeling nog uitgebreid in op zijn beweegredenen om te stoppen:

1:46 Badmintonner Tabeling stopt na de Spelen: 'Begin tegen het reizen op te zien'