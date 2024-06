Pro Shots

NOS Sport • vandaag, 22:54 Dubbele klap badminton: Tabeling stopt en financiering mogelijk ook

Het was een roerige dag vandaag voor het Nederlandse badminton. Op Papendal kwam naar buiten dat sportkoepel NOC*NSF de financiering voor de badmintonbond aan het einde van het jaar mogelijk stopgezet én dat Robin Tabeling na de Olympische Spelen stopt als topsporter.

Geen NOC*NSF-geld zou betekenen dat enkele tonnen aan financiering in rook opgaan voor het badminton. Met alle gevolgen van dien voor de badmintonners, die op dit moment onderdeel zijn van TeamNL. Bovendien kan er dan amper geïnvesteerd worden in de ontwikkeling van nieuw talent.

Begin november wordt er definitief een klap op gegeven. In de tussentijd probeert de bond met het indienen van een financieringsplan de tussentijdse evaluatie nog bij te draaien.

Tabeling stopt

De 30-jarige Tabeling zal het niet meer meemaken. Het intensieve reis- en speelschema, in combinatie met de roep om te starten met een maatschappelijke carrière hebben de doorslag gegeven om te stoppen.

Hij en zijn dubbelpartner Selena Piek zijn komende zomer de enige twee Nederlandse badmintonners die actief zijn op de Spelen in Parijs. En dat betekent nog zes weken knallen, nog één keer alles geven en de wereld laten zien hoe mooi badminton kan zijn.

"Het is alsof je voor de laatste keer naar je werk gaat, maar dan net even wat anders. Het vraagt een iets andere mindset. Alles is een stuk intenser. Het moet eigenlijk niet zo zijn, maar dat is het wel", zegt Tabeling.

Het is de afgelopen weken vaak door zijn hoofd gegaan. "Eerst hebben we ons volledig gefocust op plaatsing voor de Spelen. Toen de tickets voor Parijs binnen waren, ben ik goed gaan nadenken over de toekomst. Het zorgt er tot nu toe voor dat ik er nog meer van ben gaan genieten."

We hebben het afgelopen jaar meer dan veertig weken in het buitenland gezeten. Ik ben er aan toe om meer thuis bij mijn vriendin te zijn. Robin Tabeling

Het brengt een bepaalde berusting met zich mee, want Tabeling is klaar voor de volgende stap in zijn leven. "Het afgelopen jaar zijn we voor toernooien meer dan veertig (!) weken in het buitenland geweest. Dat is vrij absurd en hoeft gelukkig niet ieder jaar, maar ik ben wel een beetje klaar met al dat 'gereis'. Ik ben er aan toe om meer thuis te zijn en heb ook een vriendin. Ik ben ook klaar voor het volgende leven. Het is goed zo."

Het klinkt Piek bekend in de oren, het leven van een professionele badmintonner gaat niet over rozen. Het deed Piek eerder ook al besluiten om te stoppen als topsporter in het dubbelspel. "Dit worden mijn derde Spelen en ik ben zelf ook niet de jongste meer, al had ik stiekem nog wel een jaartje door willen gaan", vertelt de 32-jarige Piek er zachtjes bij.

In stijl afsluiten

Des te meer reden om nog een keer alles te geven. Nadat ze op de Spelen in Tokio in 2021 in de groepsfase werden uitgeschakeld, hopen ze in Parijs te stunten. "De komende weken gaan we naar het buitenland om daar met de beste koppels uit Europa te sparren, daarnaast staan er loeizware trainingen op het programma waar we keihard gaan beuken."

En dus hoopt het tweetal hun laatste kunstje in glans te kunnen afsluiten. "We moeten verrassen en we geloven dat we dat kunnen. Ik ga er in ieder geval extra van genieten", besluit Tabeling.