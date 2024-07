NOS Sport • vandaag, 16:13 Badmintonners Tabeling en Piek sluiten Spelen af met zege en stoppen ermee

Robin Tabeling en Selena Piek hebben hun laatste duel op de Olympische Spelen gewonnen. Het badmintonkoppel, dat na de tweede partij al zeker was van uitschakeling, was in het afscheidsduel van Tabeling de betere van de Algerijnen Koceila Mammeri en Violette Mammeri, de nummer 48 van de wereld: 21-18, 21-9.

Na afloop bleek dat het niet alleen de afscheidswedstrijd van de 30-jarige Tabeling was. Bij RadiOlympia zei ook de 32-jarige Piek dat ze haar badmintonracket aan de wilgen hangt.

"Ik vind het mooi geweest", aldus Piek. "Het waren mijn derde Spelen en het is voor mij nooit een optie geweest om tot de volgende Spelen door te gaan."

Piek volgde Tabeling

Piek nam het besluit al snel nadat Tabeling had aangekondigd te stoppen. "Op de Spelen hoopten we badminton nog één keer goed op de kaart te zetten."

"Ik heb behoorlijk wat blessures gehad. Het was voor mij met Robin, of niet. En daarnaast hebben we slecht nieuws gehad wat betreft financiën en dergelijke. Waarschijnlijk gaat badminton uit het programma op Papendal. En met het huidige kabinet heb ik er ook geen vertrouwen in dat er meer geld naar sport, laat staan badminton gaat."

AFP Selena Piek

Tabeling en Piek leken aanvankelijk niet het gewenste afscheid te krijgen, maar in de eerste game kwam het Oranjeduo nog terug van 5-13. De nummer 19 van de wereld walste in de volgende game over de Algerijnse broer en zus heen en werden daardoor derde in groep B.

Nog niet helemaal klaar

Helemaal klaar is Piek nog niet. Ze speelt in competitieverband nog wel even door, in Denemarken en Duitsland. "Dat is ook in eigen belang", zegt Piek. "Als ik direct stop, word ik echt moddervet. Ik hoop daarna iets te vinden waar ik net zoveel passie voor heb als voor badminton, maar dat wordt lastig, denk ik."