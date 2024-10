NOS Voetbal • vandaag, 23:10 Lang: 'Als ik fit ben, stopt niemand mij in Nederland. In Europa, denk ik'

4:12 Noa Lang: 'Ik had gevraagd of ze het shirt konden klaarleggen'

Hij was blij met het doelpunt van 'Baka', doelend op Johan Bakayoko. "Goed voor hem." En ook met de goals van Ricardo Pepi. "Vooral die eerste was geweldig." Maar zelf was Noa Lang ook nadrukkelijk aanwezig bij PSV in de met 6-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle.

Hij maakte kort voor rust de 2-0 en verzorgde na de pauze een mooie assist voor de 4-0: hij verloor de bal, hielp die heroveren en bracht vervolgens na een korte versnelling langs enkele tegenstanders Pepi in stelling.

"Dat is de speler die ik ben: gewoon een beetje op intuïtie. Ik wilde eigenlijk eerst schieten, maar raakte de bal kwijt. Gelijk weer druk gezet en weer een dribbel gemaakt en het overzicht bewaard. Pepi schoot 'm goed in."

ANP Noa Lang schiet PSV naar 2-0

Lang blaakt weer van het zelfvertrouwen na de afgelopen twaalf maanden waarin blessures hem dwarszaten en van het voetbalveld hielden. "Ik heb altijd genoeg zelfvertrouwen. Daar hoeft niemand zich zorgen om te maken. Ik weet dat als ik fit ben, sowieso in Nederland niemand mij stopt. Niemand in Europa, denk ik. Dat zeg ik gewoon."

'Zo afgesproken'

De 25-jarige linksbuiten, afgelopen dinsdag goed voor de 0-1 tegen Paris Saint-Germain in de Champions League-wedstrijd die in 1-1 eindigde, is ook weer in het vizier verschenen van bondscoach Ronald Koeman, die hem heeft opgenomen in de voorlopige selectie van het Nederlands elftal voor de komende duels met Hongarije en Bosnië en Herzegovina.

Al keek Lang daar niet van op. "Voor mij niet meer dan logisch. De vorige keer was ik er niet bij, omdat ik weer een beetje last had gekregen. Het was beter om niet te gaan. En die keer daarvoor was het eigenlijk hetzelfde. We hadden het zo afgesproken. Nu voel voel ik mij beter. Ik neem aan dat ik er straks ook gewoon weer bij zit. Dat is toch wel mooi na een jaar."

ANP Noa Lang tijdens de interland tegen Griekenland van vorig jaar

Zijn laatste optreden in Oranje dateert van 10 september 2023, toen hij dankzij zijn invalbeurt tegen Ierland zijn tiende interland mocht bijschrijven. Of die elfde al rap gaat volgen, durft Lang ondanks al zijn bravoure toch niet te beweren. "Haha, dat is aan de bondscoach."

Gakpo

Hij beseft dat Koeman links in de aanval meer smaken ter beschikking heeft. "Er staat met Cody (Gakpo, red.) natuurlijk ook gewoon een topspeler. Dat is een mooie concurrentie. Maar ik weet zeker als ik gewoon mijn ding blijf doen en ik mijn kans krijg, ik die gewoon ga pakken."

Minuten in Oranje zouden een fraaie afsluiting vormen van een roerige periode. "Ja, het was een apart jaar. Maar het is mooi dat ik nu vooruit kan kijken en dat ik mij nu hopelijk kan focussen op voetbal in plaats van op pijntjes aan mijn hamstring. Kutjaar."