FC Barcelona, met invaller Frenkie de Jong, declasseert Real Madrid in Bernabéu: 0-4

De 258ste editie van El Clásico is zeer overtuigend gewonnen door FC Barcelona. In het Estadio Santiago Bernabéu vernederde de Catalaanse ploeg concurrent Real Madrid met 4-0.

Het is niet de grootste uitzege voor Barcelona in El Clásico. Een halve eeuw geleden, in 1974, leidde een uitblinkende Johan Cruijff de Catalaanse club in Madrid naar een 5-0 zege op de aartsrivaal.

Door de overwinning heeft Barcelona de koppositie in La Liga op aanzienlijk wijze verstevigd. De ploeg van trainer Hansi Flick heeft na elf speelronden zes punten meer dan Real Madrid, dat tweede staat.

NOS De stand in La Liga op zaterdag 26 oktober

Frenkie de Jong begon op de bank bij FC Barcelona. De middenvelder wordt rustig gebracht na zijn langdurige enkelblessure en verving Fermin López in de rust. In de tweede helft droeg hij de aanvoerdersband.

De Spaanse topper is in een nieuw fase aanbeland. Na drie jaar Xavi staat er sinds deze zomer in de persoon van Flick een nieuwe coach aan het roer van Barcelona, terwijl Real Madrid dit seizoen voor het eerst de beschikking heeft over topspits Kylian Mbappé

Hoewel Mbappé zesmaal trefzeker was in zijn eerste negen competitieduels in het shirt van 'de Koninklijke', heeft de 25-jarige Fransman de torenhoge verwachtingen nog niet helemaal kunnen waarmaken.

Vertrouwen

Coach Carlo Ancelotti nam het op een persconferentie in aanloop naar de Spaanse topper voor hem op. "Hij is langzaam op zoek naar de beste versie van zichzelf. We hebben veel vertrouwen in hem en ik verwacht dat hij belangrijk gaat zijn tijdens El Clásico."

Mbappé leek de voorspelling van zijn trainer in de dertigste minuut waar te maken door de bal met een bedachtzaam stiftje over doelman Inaki Pena in het doel te plaatsen. Er ging een streep door de treffer nadat was gebleken dat de aanvaller de bal in buitenspelpositie had ontvangen.

Datzelfde overkwam de snelle spits halverwege de tweede helft opnieuw, toen Barcelona inmiddels op een 2-0 voorsprong stond. Ditmaal schoot hij de bal na een steekpass in de verre hoek, maar hij leek zelf al door te hebben dat ook deze treffer afgekeurd zou worden wegens buitenspel.

Goede kant van VAR-lijn

Tien minuten eerder stond Robert Lewandowski wel aan de goede kant van de VAR-lijn. De spits had alle ruimte nadat hij precies op tijd - het scheelde een halve voet - had gereageerd op een steekpass van Marc Casadó. Met een laag schot in de hoek verzorgde de Pool vervolgens de 1-0.

Reuters Robert Lewandowski viert zijn treffer in El Clásico

Iets meer dan twee minuten later kopte Lewandowski tussen twee verdedigers een hoge voorzet in het doel. Het waren zijn dertiende en veertiende competitiedoelpunt van het seizoen.

Geen hattrick

Ook op 36-jarige leeftijd blijft Lewandowski wekelijks het verschil maken voor zijn ploeg. De geslepen spits had ook zomaar zijn tweede hattrick van het seizoen kunnen maken. In de 66ste minuut had hij de bal op aangeven van Raphinha voor het intikken, maar tot zijn eigen ongeloof raakte hij de paal van het lege doel.

Aan de andere kant had Jude Bellingham de gelegenheid om namens Real Madrid de spanning terug in het duel te brengen, maar de Engelsman schatte een voorzet verkeerd in en kon de bal van dichtbij niet controleren.

Het was Lamine Yamal die aan alle illusies van de thuisploeg een einde maakte. De 17-jarige aanvaller, die ter gelegenheid van El Clásico een beugel droeg met sterretjes in de kleuren van zijn club, tekende in de 77ste minuut met een overtuigende knal in de bovenhoek voor de 3-0.

Pro Shots Lamine Yamal toont zijn beugel

De assist was van Raphinha, die zes minuten voor tijd zelf de vierde treffer van de avond maakte. De Braziliaan versloeg Lucas Vázquez in een sprintduel en werkte de bal met een lobje over keeper Andrij Loenin in het doel.

De 4-0 was het sluitstuk van een vernedering van de grote concurrent, die Barcelona daarmee verder ziet uitlopen in de kampioensstrijd. De boodschap voor titelhouder Real Madrid was duidelijk: titelprolongatie gaat een helse klus worden.