Real Madrid mist in Clásico naast doelman Courtois waarschijnlijk ook Rodrygo

Real Madrid-aanvaller Rodrygo heeft een spierblessure opgelopen in de rechterheup. Dat meldt de Madrileense club donderdag op de clubsite. Daardoor mist de Braziliaan waarschijnlijk de topper tegen FC Barcelona van komende zaterdag.

Carlo Ancelotti kan in de Clásico ook niet beschikken over doelman Thibaut Courtois, die dinsdag in de Champions League-wedstrijd tegen Borussia Dortmund opnieuw geblesseerd raakte. De Belgische doelman miste begin oktober ook al twee wedstrijden.