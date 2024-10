Barcelona heeft tegen Sevilla buit bij rust binnen, Gavi maakt rentree

FC Barcelona heeft het thuisduel met Sevilla tot een goed einde gebracht. De koploper in La Liga, die volgende week voor El Clasico naar Madrid afreist, won eenvoudig met 5-1.

Sevilla werd in de eerste helft aan alle kanten voorbij gelopen en slikte drie tegentreffers. Robert Lewandowski opende de score uit een strafschop, die gegeven werd omdat Peque zich had vergrepen aan Raphinha. Vervolgens rondde Pedri na een snelle aanval knap af en Lewandowski verlengde een schot van Raphina tot in het doel.