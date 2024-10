Hattrick Lewandowski helpt Barça aan zege, tien minuten voor aanvoerder De Jong

Een week na de eerste nederlaag van het seizoen bij Osasuna heeft FC Barcelona dankzij drie goals van spits Robert Lewandowski het goede gevoel weer terug. Op bezoek bij Alaves won de koploper in de Spaanse competitie met 3-0.

Frenkie de Jong, de onlangs van een blessure teruggekeerde vice-captain van de Catalanen, viel tien minuten voor tijd in.

Alaves-Barcelona was eigenlijk na een half uur al beslist. Lewandowski schampte na enkele minuten een voorzet van Raphinha (1-0), liep een kwartier later weer een voorzet van Raphinha binnen (2-0) en werkte kort daarna een steekpassje van Garcia de verre hoek in (3-0).