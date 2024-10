Kelly Deckers/PDC Danny Noppert juicht tijdens zijn eersterondepartij tegen Joe Cullen

NOS Sport • vandaag, 20:52 Darter Noppert gooit 170-finish en plaatst zich eenvoudig voor tweede ronde EK

Darter Danny Noppert heeft zich zonder veel moeite geplaatst voor de tweede ronde van het EK, dat deze week wordt gehouden in Dortmund. De Nederlandse nummer vijftien van de wereldranglijst was in zijn eersterondepartij met 6-2 te sterk voor Joe Cullen, de mondiale nummer achttien.

In de volgende ronde treft Noppert de winnaar van de partij tussen Josh Rock en Mike De Decker, die deze maand de World Grand Prix op zijn naam schreef en daarmee voor het eerst in zijn loopbaan een zogeheten majortoernooi won.

170-finish

Noppert plaatste in de partij tegen Cullen direct een break in de openingsleg. De voorsprong gaf hij niet meer uit handen. Hij won de laatste drie legs en maakte de partij af met een score van 170, de hoogste finish. Noppert gooide een gemiddelde van 90,51 per drie pijlen.

Kelly Deckers/PDC Danny Noppert (links) schudt de hand van tegenstander Joe Cullen

Later vanavond komt Jermaine Wattimena in actie. Hij treft in zijn eersterondepartij titelverdediger Peter Wright. Donderdag plaatsten Michael van Gerwen en Dirk van Duijvenbode zich al voor de tweede ronde. Gian van Veen en Raymond van Barneveld werden in de eerste ronde uitgeschakeld.

In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, doen er niet alleen darters uit Europa mee aan het EK. Het toernooi is gebaseerd op de ranglijst van de European Tour, waaraan ook niet-Europezen kunnen meedoen. Daardoor staat ook de Australiër Damon Heta op het EK.