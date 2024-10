ANP Michael van Gerwen

NOS Sport • vandaag, 22:20 Van Gerwen en Van Duijvenbode door op EK darts, Van Barneveld en Van Veen snel klaar

Michael van Gerwen heeft de eerste ronde van het EK darts succesvol overleefd. De 35-jarige darter uit Boxtel rekende eenvoudig af met de Duitser Gabriel Clemens: 6-1.

Dirk van Duijvenbode ging eveneens door naar de tweede ronde. Voor Raymond van Barneveld en Gian van Veen viel al meteen het doek.

Het EK darts vindt dit jaar plaats in Dortmund. Van Gerwen had zich met zijn resultaten in de European Tour als vijfde geplaatst en heeft de laatste weken goede vorm laten zien.

Problemen met dubbels

Die vorm lijkt hij door te hebben getrokken naar Dortmund, waar hij met riante cijfers thuisfavoriet Clemens versloeg. Toch ging het niet altijd even makkelijk voor Van Gerwen, viervoudig winnaar van het toernooi.

Met een 2-1 voorsprong lag hij op koers om er 3-1 van te maken, maar hij miste vijf pijlen op een dubbel. De laatst reddingsboei op dubbel één greep hij, waarna kwam Van Gerwen niet meer in de problemen kwam.

Ook Van Duijvenbode gaat naar de tweede ronde en ook hij won van een Duitser. Martin Schindler, nummer 1 van de plaatsingslijst, gooide een hoger gemiddelde dan 'Aubergenius' maar de Nederlander won met 6-3.

Van Barneveld en Van Veen uitgeschakeld

De andere Nederlanders kenden een slechte dag. Van Barneveld speelde tegen de Brit Ryan Searle, de nummer 8 van de plaatsingslijst, en had weinig kans. Barney verloor de eerste vijf legs, kwam via een tiendarter terug tot 5-1 en vervolgens 5-2, maar toen was Searle weer wakker. Hij won met 6-2.

Van Veen werd op zijn beurt verrassend uitgeschakeld. In de eerste ronde had de halvefinalist van 2023 niets in te brengen tegen de Brit Ritchie Edhouse. Het 22-jarige talent verloor met 6-1.

Vrijdag komen de Nederlanders Jermaine Wattimena en Danny Noppert nog in actie in de eerste ronde.