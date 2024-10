Belgische darter De Decker bekroont droomweek met titel World Grand Prix

Mike De Decker heeft gestunt met de eindzege van de World Grand Prix in Leicester. De relatief onbekende darter uit België bekroonde zijn opmars op het prestigieuze toernooi met de winst op regerend wereldkampioen Luke Humphries: 6-4 in sets.

De Decker ontpopte zich in Leicester tot de verrassing van het toernooi met zeges op onder anderen Gary Anderson (tweevoudig wereldkampioen), James Wade (tweevoudig winnaar van de World Grand Prix) en landgenoot Dimitri Van den Bergh.

De Belg stond voor het eerst in de finale van een belangrijk tv-toernooi en ook in de eindstrijd wist 'The Real Deal' de dubbels weer te vinden.