PDC Darts Raymond van Barneveld feliciteert Ricardo Pietreczko

NOS Sport • vandaag, 22:33 Van Barneveld in eerste ronde World Grand Prix onderuit tegen debutant Pietreczko

Raymond van Barneveld heeft net als vorig jaar de eerste ronde van de World Grand Prix niet overleefd. De 57-jarige darter ging met 2-1 in sets onderuit tegen de Duitser Ricardo Pietreczko.

De World Grand Prix in Leicester behoort tot de belangrijkste dartstoernooien ter wereld, de zogeheten majors, en heeft een bijzonder spelsysteem. De spelers moeten bij dit toernooi een leg niet alleen beëindigen met een dubbel, maar ook beginnen.

En daar lagen kansen voor Van Barneveld tegen Pietreczko, want de Duitser debuteerde op de World Grand Prix en had vooral in het begin van de wedstrijd flinke moeite de openingsdubbel te vinden.

PDC Darts Ricardo Pietreczko baalt

De 29-jarige Pietreczko vergat halverwege set twee, toen hij de eerste set na een 2-0 achterstand al had binnengesleept, zelfs even dat hij pas kon beginnen met scoren als hij een dubbel had gegooid. Hij gooide met zijn eerste pijl triple-20, maar snel daarna daalde het besef in dat die nog niet telde.

Pietreczko vindt zijn draai

Van Barneveld was echter niet bij machte de moeizame openingen van Pietreczko af te straffen en kreeg tegen het einde van de wedstrijd plots zelf moeite met het gooien van een dubbel.

Bij Pietreczko ging het daarentegen steeds beter lopen. Hij had weinig meer te duchten van Van Barneveld, maar had nog wel enige moeite de wedstrijd te beslissen. Bij de vijfde matchdart was het pas raak.

Later vanavond komt ook de Nederlander Gian van Veen nog in actie. Hij treft in de eerste ronde Ross Smith. Ook Danny Noppert en Michael van Gerwen doen mee aan de World Grand Prix. Zij komen morgen in actie.