Kelly Deckers/PDC Raymond van Barneveld

NOS Sport • vandaag, 21:18 'Grote meneer' Van Barneveld steelt show in Amsterdam, ook Van Gerwen door

Darters Raymond van Barneveld en Michael van Gerwen hebben zich geplaatst voor de tweede ronde van de finales van de World Series.

In de AFAS Live in Amsterdam versloeg Van Barneveld de Zweed Johan Engström zonder een leg weg te geven: 6-0. Van Gerwen won met 6-4 van Jonny Clayton uit Wales.

In de tweede ronde speelt zaterdag Van Barneveld tegen wereldkampioen Luke Littler, die met pijn en moeite Ross Smith versloeg (6-5). Van Gerwen neemt het dan op tegen Danny Noppert, die Gian van Veen in een Nederlands onderonsje met 6-3 versloeg.

Relaxte Van Barneveld

Van Barneveld oogde ontspannen in zijn eerste wedstrijd voor eigen publiek en gooide in de eerste vier legs drie keer 180. Zijn Zweedse tegenstander stelde er niet veel tegenover. Alleen in de tweede leg maakte hij het even spannend.

Nu wacht hem een duel met Littler, tegen wie hij op het WK hard onderuit ging. "Ik kreeg daar de schrik van mijn leven. Ik wist niet wat me overkwam. Hij heeft de wereld laten zien wat hij allemaal in zijn mars heeft, en dat op zijn zestiende, zeventiende. Dat had niemand zien aankomen."

Wat zijn de World Series precies? In de World Series worden toernooien over heel de wereld gespeeld, van New York tot Kopenhagen en van Den Bosch tot Wollongong. De acht beste darters van die toernooireeks plaatsten zich voor de finaleronde, samen met zestien darters die een wildcard kregen en acht qualifiers. Dit jaar doen er zeven Nederlanders mee. De titelverdediger is Michael van Gerwen, die de World Series al vijf keer won. Het totale prijzengeld bedraagt 400.000 pond. De winnaar krijgt 80.000 pond (zo'n 95.000 euro). De World Series tellen niet mee voor de wereldranking, omdat het een 'invitatietoernooi' is. Vanavond komen Danny Noppert en Gian van Veen nog in actie. Morgen spelen Dirk van Duijvenbode, Wessel Nijman en Kevin Doets hun eerste ronde.

Van Barneveld zelf probeert in zijn hoofd vrijer te zijn dan eerder. "Ik voel me beter. Ik kijk nu ook met veel plezier terug op mijn carrière. Dan denk ik: ja, wacht even, je bent natuurlijk eigenlijk best wel een grote meneer. Ik ben 57 jaar oud, en ik kan het nog steeds."

Van Gerwen te sterk voor Clayton

Van Gerwen begon uitstekend aan zijn partij tegen Jonny Clayton, plaatste direct een break en kwam gauw op 2-0.

Maar toen begon het plots te haperen bij de Brabantse nummer drie van de wereld, die een break moest incasseren en vervolgens met 3-2 achter kwam.

Kelly Deckers/PDC Van Gerwen in Amsterdam tegen Clayton

Van Gerwen stelde daarna orde op zaken en pakte met een break op 3-3 de regie weer terug. Hij leek de partij vervolgens rap in het slot te gooien, maar miste zijn eerste drie wedstrijdpijlen.

Zodoende kreeg Clayton de mogelijkheid om een score van 104 uit te gooien. De Welshman miste de dubbel en stelde zo Van Gerwen in staat de partij met zijn vierde wedstrijdpijl alsnog af te maken. Dat deed hij door een score van 20 uit te gooien via de dubbel-tien.

"Het was werken", zei Van Gerwen na zijn wedstrijd. "Ik voelde me de hele dag al niet lekker, de voorbereiding ging al niet goed. Misschien kwam er toch een beetje extra druk bij zo voor het thuispubliek. Maar je wint, dat is het belangrijkste."

Een maand terug ging Van Gerwen voor de tweede keer onder het mes voor een gebitsoperatie. "Alles wat niet helpt in de weg naar voren, zorgt voor irritaties. Gelukkig ben ik daar vrij van op dit moment. En vanuit daar denk ik dat er veel mogelijk is."