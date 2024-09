Van Duijvenbode vreesde door blessure voor darttoekomst: 'Dromen waren weg'

Pro Shots Dirk van Duijvenbode tijdens de Mr Vegas Grand Slam of Darts in Wolverhampton (2023)

"Het is een verloren jaar. Op geen enkele manier kan je dit een goed seizoen noemen. En natuurlijk ben ik bang geweest dat ik geen topdarter meer zou zijn. Ik wist dat als ik dit niet goed zou aanpakken, mijn carrière als succesvolle speler wel eens ten einde zou kunnen zijn."

De woorden van darter Dirk van Duijvenbode zijn bikkelhard en liegen er niet om. En zijn woordkeuze is misschien ook niet zo gek, als je bedenkt dat de publiekslieveling uit 's Gravenzande het moeilijkste jaar uit zijn dartscarrière beleeft.

Van Duijvenbode wordt sinds eind 2023 geplaagd door een slepende blessure en is afgezakt op de wereldranglijst, waardoor hij zich niet meer automatisch plaatst voor grote televisietoernooien.

Nu het najaar nadert en de belangrijkste dartstoernooien volgen, hoopt Van Duijvenbode de weg naar boven weer te vinden. En die opmars kan morgenmiddag beginnen, want hij heeft zich wél geplaatst voor de World Series Finals, een groot televisietoernooi dat wordt georganiseerd in Amsterdam.

Van alles geprobeerd

Terug naar eind 2023. Van Duijvenbode kwakkelt met zijn vorm en heeft pijn aan zijn schouder. Pijlen gooien lukt, maar daar is ook alles mee gezegd.

De 32-jarige Van Duijvenbode weet niet waar de pijn vandaan komt. Met behulp van medici probeert hij de oorzaak te vinden, maar blijft in eerste instantie in het duister tasten.

In de eerste ronde speelt Van Duijvenbode tegen Daryl Gurney uit Noord-Ierland. Aan de World Series Finals doen 32 deelnemers mee en er is in totaal 400.000 pond (zo'n 470.000 euro) aan prijzengeld.

"Ik probeerde van alles, maar het verbeterde niet. Ik merkte dat ik mijn niveau niet meer haalde. Dat geeft een hoop onzekerheid."

Even denkt Van Duijvenbode dat de pijn komt door het optillen van zijn pasgeboren zoon Levi. Maar dat blijkt niet het geval.

"Uiteindelijk ben ik in februari naar de neuroloog geweest en na onderzoek vonden ze de oorzaak: zenuwschade. Daardoor worden bepaalde spieren niet goed aangestuurd. En er staat een flinke periode voor om volledig te herstellen."

Vanaf dat moment besluit de darter zich te richten op het herstel.

Je verliest van spelers die je normaal gesproken verslaat. Dat doet wat met je. Dirk van Duijvenbode

"Mijn dagen waren van zeven uur 's ochtend tot tien uur 's avonds ingevuld", legt Van Duijvenbode uit. Dagelijks bij de orthopeed langs, fitnessen, cryo-behandelingen (een soort ijssauna, red.) en magnesiumbaden. En tussendoor nog werken op de administratie-afdeling van de auberginekwekerij en het opvoeden van een baby.

Mentaal is deze periode zwaar voor 'Aubergenius'. "Je wint niet zoveel als je gewend bent. Je verliest van spelers die je normaal gesproken verslaat. Je mist televisietoernooien, je staat niet meer in de top van de ranglijsten. Dat doet wat met je."

"Maar", zegt Van Duijvenbode: "Ik kon in een hoekje gaan zitten huilen, maar daar werd het niet beter van. Ik heb de laatste jaren altijd top zestien gestaan. Als ik deze blessure niet goed zou aanpakken, zou ik waarschijnlijk nog wel prof zijn, maar alleen kunnen strijden om de plekken dertig tot zestig."

De rechtshandige darter vat het samen: "Gevreesd voor mijn carrière? Nee dat niet. Maar wel om een topdarter te zijn. Het ergste is eigenlijk dat mijn dromen weg waren. Ik droomde ooit van een wereldkampioenschap, dat was helemaal weg. Ik wist dat dat in deze situatie nooit zou gaan gebeuren."

Ondanks de tegenspoed probeert Van Duijvenbode positief te blijven.

Beter met zenuwen omgaan

"Niet zeiken en ik heb nu wel de tijd gehad om bepaalde dingen uit te proberen. Bijvoorbeeld een andere manier van ademhalen. En ik heb het gevoel dat ik beter met mijn zenuwen om kan gaan."

Een ander voordeel is dat Van Duijvenbode heeft kunnen genieten van zijn leven buiten het darts om. "Die kleine sleept je erdoorheen. En ik ben bij meerdere festivals geweest", vertelt Van Duijvenbode, die bij dartswedstrijden opkomt met hardstylemuziek.

"Ik ben een heel weekend naar Intents geweest, twee dagen naar Defqon. 1 en bij WiSH. Dat was wel even een uitlaatklep."

En bij het laatstgenoemde festival werd Van Duijvenbode door de hardstyle-dj's van 'Gezellige Uptempo' uitgenodigd op het podium voor een verrassingsact.

"Het was een act van een halfuurtje. Gewoon een beetje gek doen. Het was ook niet zo dat ik de dj was. Het was leuk om mee te maken, maar je moet dat ook niet te vaak doen. Ik hoef echt niet altijd op het podium."

En dan bedoelt 'Aubergenius' het festivalpodium. Want nu hij in het laatste traject zit van zijn herstel, wil Van Duijvenbode graag weer zijn oude niveau halen en op het dartspodium schitteren voor dartsfans.