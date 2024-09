Pro Shots Michael van Gerwen

NOS Sport • vandaag, 14:58 • Aangepast vandaag, 20:21 Van Gerwen stort na sterke start volledig in tegen Littler in Amsterdam

Michael van Gerwen heeft in de halve finales van de World Series Finals in Amsterdam het hoofd diep moeten buigen voor Luke Littler. Na een 4-2 voorsprong stortte Van Gerwen in en denderde Littler door naar 4-11.

Drievoudig wereldkampioen Van Gerwen begon na zijn zege op regerend wereldkampioen Luke Humphries eerder vandaag vol vertrouwen aan de halve finale tegen het 17-jarige wonderkind Littler. Dat bleek ook uit de start.

'Mighty Mike' startte met een 180'er en brak zijn Engelse opponent in de eerste leg. Vervolgens gooide Van Gerwen in zijn eigen leg 94 uit en zag het er goed uit voor de Brabander. Met een 3-2 voorsprong ging Van Gerwen de eerste pauze in.

Negen legs op rij voor Littler

Na de pauze begon Van Gerwen weer met een 180'er en kwam hij op 4-2. Daarna begon de ineenstorting van Van Gerwen en de wederopstanding van Littler. De Engelsman kwam terug tot 4-4 en reeg de 180'ers aaneen.

Zo walste de Brit in een mum van tijd over de verbouwereerde Nederlander heen. Het ging zo snel dat Van Gerwen in de laatste negen darts zelfs geen kans om een dubbel uit te gooien meer kreeg. Littler kende geen genade en won negen legs op rij: 11-4.

"Hij ging steeds beter spelen, maar ik heb mezelf tekortgedaan", zei Van Gerwen na afloop tegen Viaplay. "Dat mag ik mezelf kwalijk nemen. Als je hem lekker laat freewheelen, is het een fantastische speler. Ik had hem meer pijn moeten doen, meer onder druk moeten zetten."

Op de World Matchplay in juli, het grootste toernooi van de afgelopen maanden, won Van Gerwen nog in de eerste ronde van Littler, die later vanavond in de finale speelt tegen de Engelsman Michael Smith, die de Schot Peter Wright met 11-6 versloeg.

Gevecht tegen Humphries in kwartfinales

Eerder vandaag had Van Gerwen in de kwartfinale tegen Humphries ook een lastige periode, maar trok hij de zege in een waar gevecht net over de streep.

Van Gerwen kwam op 9-6 door een 170-finish, waardoor hij nog maar één leg nodig had voor de zege. In de daaropvolgende legs miste hij maar liefst negen matchdarts, waardoor Humphries een beslissende leg afdwong.

PDC Michael van Gerwen

In deze sudden death-leg gooide Van Gerwen wel raak op tops, waardoor hij voor het eerst in acht wedstrijden (!) van Humphries wist te winnen.

"Ik had het mezelf makkelijker moeten maken. Negen matchdarts: pure stomheid", zei Van Gerwen na het duel. "Ik moet mezelf altijd in de beste positie zetten. Dat was nu moeilijk, maar het was een mooie pot."

"Ik speel niet vaak met mijn gezin in de zaal, die kans heb ik nooit. Nu wel. Dus ik ben echt aan het genieten hier", legde de darter uit in de AFAS Live in de hoofdstad.