NOS Sport • vandaag, 22:53 Sterke Van Gerwen klopt wonderkind Littler in eerste ronde World Matchplay

Michael van Gerwen is door naar de achtste finales van de World Matchplay in Blackpool, een van de grootste dartstoernooien van het seizoen, na een 10-6 overwinning op Luke Littler. In een wedstrijd van hoog niveau gooide de Nederlander bijna 102 gemiddeld, Littler bleef steken op bijna 101. Van Gerwen speelt nu tegen Joe Cullen.

De Nederlander bereidde zich voor op Ibiza, waar hij met zijn gezin op vakantie was, maar wel doortrainde. Hij had de pech dat hij in de eerste ronde al lootte tegen het wonderkind van het darten, de 17-jarige Littler. De debutant op dit toernooi, die eerder dit jaar nog finalist was op het WK en de Premier League wist te winnen.

"Ik moest het laten zien en ik ben blij dat ik onder grote druk mooie dingen heb gedaan. Ik denk ook dat ik de betere speler was in deze wedstrijd", zei Van Gerwen na afloop bij Viaplay. Het was al de tiende ontmoeting tussen Littler en de Nederlandse wereldtopper. Van Gerwen blijft de betere van de twee, de balans is nu 6-4.

Stroeve start

Beide spelers moesten er even inkomen, maar Van Gerwen wist zijn leg uiteindelijk te winnen. In de tweede leg had hij de kans om Littler te breken, maar miste hij vijf dubbels waardoor de jonge Engelsman toch gelijkmaakte.

World Matchplay De World Matchplay is na het WK het belangrijkste rankingtoernooi van dartsbond PDC. De 32 beste spelers van de wereld strijden in de Winter Gardens in Blackpool om de Phil Taylor-trofee en om 200.000 Britse ponden. Wedstrijden worden gespeeld in legs in plaats van sets, zoals op het WK gebruikelijk is.

In de derde leg was Van Gerwen het helemaal kwijt en die moest hij dan ook afstaan, maar de Nederlander brak meteen terug: 2-2. Vervolgens pakte hij zijn eigen leg en zo stond het na de eerste sessie 3-2.

Comeback

In de tweede sessie brak Van Gerwen Littler meteen en liet daar meteen een 180 op volgen en pakte ook de zevende leg: 5-2. De daaropvolgende legs gaan weer naar de 17-jarige Brit, die ijzersterk gooide en terug knokte tot 5-4. Daarna miste Littler drie dubbels in de leg die hij mocht beginnen, Van Gerwen profiteerde en dus liep 'Mighty Mike' uit naar 6-4.

Van Gerwen schoot ook in de derde sessie uit de startblokken en ging eenvoudig naar 7-4, Littler pakte ook zijn leg met gemak en kwam weer terug tot 7-5. Van Gerwen gooide vervolgens een 146 finish: 8-5.

Daarna ging het naar 9-6, Van Gerwen gooide zijn derde match dart raak en besliste de partij.

Kaakoperatie

Van Gerwen is de enige Nederlander die nog in het toernooi zit. Gian van Veen verloor zondag al van Rob Cross , Danny Noppert van James Wade en Raymond van Barneveld van Jonny Clayton.

Voor Van Gerwen is dit voorlopig zijn laatste toernooi. Hij ondergaat na de World Matchplay een zware kaakoperatie en hoopt tijdens de Players Championships van 21 en 22 augustus weer terug te zijn.