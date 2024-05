Kieran Cleeves/PDC Luke Humphries en Michael van Gerwen

Met nieuwe pijlen gaat Van Gerwen 'rivaal en grijze muis' Humphries te lijf

"Als je puur kijkt naar prestige, dan is dit na het WK het grootste dartstoernooi om te winnen", aldus Michael van Gerwen. Hij gaat vanavond bij de finale-avond van de Premier League proberen het toernooi voor de achtste keer op zijn naam te schrijven.

De finale van het toernooi wordt gehouden in de imposante O2 Arena in Londen en Van Gerwen maakt woensdag een dag voor de finale bij een persconferentie grapjes en oogt relaxed.

Zo onderbreekt hij een gesprek met een gevatte opmerking als iemand in de zaal veel geluid maakt en zegt hij dat een van de Engelse journalisten, qua uiterlijk, steeds meer op Luke Humphries begint te lijken.

Laat dat nou net de tegenstander zijn van Van Gerwen in de halve finale. Humphries is de wereldkampioen, de huidige nummer één op de wereldranglijst en de angstgegner van Van Gerwen. Humphries heeft de laatste zes ontmoetingen met de darter uit Vlijmen gewonnen.

Plaaggeest

"Je speelt in korte tijd heel vaak tegen elkaar en als je zelf in een mindere fase zit en de ander heeft het momentum van zijn leven, dan sta je een paar keer voor schut, dat weet ik ook wel", antwoordt Van Gerwen als die statistiek op tafel wordt gegooid.

Voor Van Gerwen is Humphries de laatste tijd dus steevast een plaaggeest. "Ik denk inderdaad dat ik zijn grote rivaal ben", zegt de Brit met een brede glimlach. "Maar we hebben ook veel respect voor elkaar."

1:49 Van Gerwen en Humphries maken zich op voor Premier League-clash

Humphries heeft lovende woorden voor Van Gerwen. "Mensen onderschatten hem soms. Ze vergeten welke records hij heeft verbroken in de laatste jaren. Van Gerwen heeft af en toe ups-and-downs tijdens wedstrijden, maar met al zijn ervaring weet ik zeker dat we een heel andere Van Gerwen te zien krijgen."

Grijze muis

Humphries is een speler van formaat, maar relatief gezien krijgt de Britse wereldkampioen weinig media-aandacht. 'Cool Hand Luke', zoals zijn bijnaam luidt, staat in de schaduw van de 17-jarige Luke Littler, die sinds het afgelopen WK de nieuwe posterboy is van de PDC, en Van Gerwen, die altijd zijn woordje klaar heeft.

"Hij is net even meer een grijzere muis", legt Van Gerwen uit. "Oleksandr Usyk (Oekraïense bokser die afgelopen weekend Tyson Fury versloeg, red.) verkoopt ook geen kaarten, maar is wel de grote wereldkampioen boksen."

Humphries zelf haalt zijn schouders erover op. "Het maakt mij echt niks uit dat sommige spelers meer aandacht krijgen. Verschillende media hebben de indruk dat we ons daar als darters druk over maken, maar de sport heeft aandacht nodig. Dat is alleen maar goed."

Kelly Deckers/PDC Luke Humphries

Drievoudig wereldkampioen Van Gerwen kwakkelt al tijden met zijn vorm. Zo werd hij tijdens deze Premier League-campagne van de zestien speelavonden acht keer in de eerste ronde verslagen.

Nieuwe pijlen

"Het kan inderdaad beter", erkent de 35-jarige 'MvG'. 'Maar ik denk dat ik de afgelopen weken goed heb gespeeld met nieuwe pijlen. Die nieuwe darts zijn een stuk anders."

"Ze zijn anderhalve gram zwaarder en wat stabieler en ik heb er ook al de UK Open mee gewonnen. Daarna heb ik ze aan de kant gelegd, ik weet eigenlijk ook niet waarom. Ik pakte ze laatst weer op en het voelde vertrouwd."

Vlak voor een prestigieus toernooi veranderen van dartspijlen, is Van Gerwen zoekende? "Nee, helemaal niet. In bepaalde situaties moet je veranderingen doorvoeren. Ik denk dat het uiteindelijk bijna nooit met de pijl te maken heeft, maar af en toe kan het helpen om eens iets te proberen."

Van Gerwen biecht op dat hij de laatste periode wel vaker heeft gepionierd. "De afgelopen maanden wisselde ik elke twee à drie maanden van pijlen. Maar mensen zouden dat niet zeggen, want ik laat ze door onze techneut zo maken dat het lijkt alsof ze oud zijn. Die staan ze met de hand gewoon uren te schuren. Dat is echt waar", besluit hij met een grijns van oor tot oor.