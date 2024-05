Van Gerwen strandt in halve finales op laatste reguliere speelavond Premier League

Michael van Gerwen is donderdag in de Premier League niet verder gekomen dan de halve finales. Op de laatste speelavond van de reguliere competitie verloor de zevenvoudig competitiewinnaar met 3-6 van wereldkampioen Luke Humphries.

Het is de zesde keer op rij dat Van Gerwen verliest van Humphries, die later op de avond de finale verloor van Michael Smith: 6-3.

Play-offs

Alleen de laatste, vierde play-offplek moest donderdag in Sheffield nog worden ingevuld. Smith versloeg zijn goede vriend Nathan Aspinall met 6-2 in een direct duel om een ticket voor de beslissende avond, die wordt afgewerkt in de imposante O2-arena in het oosten van Londen.