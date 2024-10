ANP Foto ter illustratie

NOS Nieuws • vandaag, 18:33 Nederlandse ziekenhuizen kampen met infuustekort door orkaan Helene

Nederlandse ziekenhuizen kampen met een infuustekort, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Geneesmiddelen (LCG). Dat komt door problemen bij de grootste leverancier van infuuszakken, het Amerikaanse bedrijf Baxter.

De fabriek van Baxter staat in North Carolina, dat onlangs te maken kreeg met overstromingen als gevolg van orkaan Helene. De fabriek is dermate beschadigd dat er eerst reparaties moeten worden uitgevoerd voordat de productie weer kan worden hervat.

Baxter is verantwoordelijk voor de productie van 60 procent van alle infuuszakken in Nederland. Als gevolg van de problemen ontvangen ziekenhuizen in Nederland nu een kwart minder infuuszakken, zo'n 160.000 zakken per maand. Naar verwachting zal dat tekort tot zeker januari duren.

Sommige ziekenhuisapotheken zijn in staat om zelf infuuszakken te maken, maar zullen het landelijke tekort niet kunnen opvangen.

Kritisch kijken

Het is onduidelijk hoeveel zakken ziekenhuizen nu nog tot hun beschikking hebben, landelijke cijfers over de totale voorraad van de ziekenhuizen zijn er niet. "Sommige ziekenhuizen hebben al gemeld dat ze krap zaten, maar andere melden dat zij nog een maandvoorraad hebben", zegt Nicole Hunfeld, ziekenhuisapotheker bij het Erasmus MC en voorzitter van de commissie Acute Tekorten Geneesmiddelen van het LCG.

Ziekenhuizen moeten kritisch kijken naar het gebruik van een infuus, vindt de commissie. Volgens leden van de commissie worden infusen nu in ziekenhuizen vrij makkelijk en snel ingezet. "We hebben er nog nooit zo over nagedacht. Nu zijn we alert en moeten we er zo zuinig mogelijk mee omgaan", zegt Niels Gritters van den Oever, intensivist bij Treant in Emmen en ook lid van de commissie.

Soms worden medicijnen via een infuuszak toegediend aan patiënten, maar zorgpersoneel moet in de komende maanden kijken of dat ook op een andere manier kan. "Als dat werkt, zou het zo kunnen zijn dat we geen andere maatregelen hoeven te treffen", aldus Gritters van den Oever.

Uitstellen van behandelingen

In de Verenigde Staten worden sommige operaties nu uitgesteld. In Nederland is dat nu niet aan de orde, maar Hunfeld sluit het ook niet uit. "Als het langer gaat duren, dan zullen zaken die niet spoedeisend zijn, uitgesteld worden. Iemand die dan op de wachtlijst staat voor een nieuwe heup of knie zal dan langer moeten wachten."

Het is belangrijk dat ziekenhuizen elkaar helpen: de commissie wil voorkomen dat het ene ziekenhuis wel operaties kan uitvoeren en andere niet. "Want we willen geen postcodegeneeskunde, waarbij het uitmaakt in welk ziekenhuis je terechtkomt", aldus Gritters van den Oever.